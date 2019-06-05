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Posted 5 июня 2019, 04:37

Published 5 июня 2019, 04:37

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Величайшая симфония Моцарта зазвучит в Приморской филармонии

5 июня 2019, 04:37
Сюжет
Культура в Приморском крае
Любители академической музыки смогут услышать величайшее произведение Вольфганга Амадея Моцарта в Приморский краевой филармонии (6+). Легендарную Симфонию № 36 исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр в четверг, 6 июня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе филармонии, Моцарт оставил миру более 600 произведений во всех музыкальных формах своего времени. Линцская симфония звучит уже более двухсот лет и является одним из высших достижений творчества композитора.

«Обстоятельства её создания весьма любопытны. Она была создана буквально за 4 дня. Моцарт обещал графу Туну исполнить на академиях в его доме в Линце нечто новое, но из-за семейных проблем позабыл взять с собой ноты. Ему пришлось исправлять свою ошибку в пути. Покинув Зальцбург 27 октября 1783 года, 30 октября он приехал в Линц, а 4 ноября уже состоялась премьера симфонии», — рассказали музыковеды.

Помимо этого зрители смогут услышать в этот вечер первое исполнение во Владивостоке Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Сергея Ляпунова.

Представитель древнего русского рода Сергей Михайлович Ляпунов, композитор, пианист, дирижер, фольклорист, музыковед, педагог, общественный деятель занимал видное место в культурной жизни российской столицы в начале ХХ века. В наши дни его сочинения чаще исполняют за рубежом, чем на родине. Идея познакомить приморскую публику с одним из лучших произведений этого автора принадлежит молодому пианисту Георгию Андриенко — выпускнику Дальневосточного государственного института искусств.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморской краевой филармонии 5 июня в 18:30 состоится концертная программа «Лето на бис!» (6+), в ходе которой жители и гости Владивостока смогут услышать произведения великих классиков в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра. Этим выступлением коллектив завершит очередной музыкальный сезон.

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#Новости#Культура#Культура в Приморском крае#Музыка#Концерт
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