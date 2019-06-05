Величайшая симфония Моцарта зазвучит в Приморской филармонии

«Обстоятельства её создания весьма любопытны. Она была создана буквально за 4 дня. Моцарт обещал графу Туну исполнить на академиях в его доме в Линце нечто новое, но из-за семейных проблем позабыл взять с собой ноты. Ему пришлось исправлять свою ошибку в пути. Покинув Зальцбург 27 октября 1783 года, 30 октября он приехал в Линц, а 4 ноября уже состоялась премьера симфонии», — рассказали музыковеды.