Автомобиль провалился в карьер с водой в Хабаровском крае

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на территории садового некоммерческого товарищества в Комсомольске-на-Амуре утонул автомобиль, в котором находились двое жителей региона. Одному из пострадавших удалось самостоятельно покинуть салон транспортного средства. Он был доставлен в медицинское учреждение, где рассказал о том, что в салоне остался ещё один житель региона.