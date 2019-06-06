Автомобиль провалился в карьер с водой в Хабаровском крае

Posted 6 июня 2019, 07:57
Published 6 июня 2019, 07:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на территории садового некоммерческого товарищества в Комсомольске-на-Амуре утонул автомобиль, в котором находились двое жителей региона. Одному из пострадавших удалось самостоятельно покинуть салон транспортного средства. Он был доставлен в медицинское учреждение, где рассказал о том, что в салоне остался ещё один житель региона.
Информация об этом поступила на пульт спасательной службы. Незамедлительно специалисты выехали на место происшествия. После осмотра карьера специалисты приняли решение привлечь водолазов. В результате, автомобиль был найден. А тело мужчины достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Теперь компетентным органам предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.
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