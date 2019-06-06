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Posted 6 июня 2019, 07:57

Published 6 июня 2019, 07:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Автомобиль провалился в карьер с водой в Хабаровском крае

Автомобиль провалился в карьер с водой в Хабаровском крае

6 июня 2019, 07:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Автомобиль
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края автомобиль опрокинулся в карьер с водой. Одному из жителей региона удалось спастись. Помощь ему в дальнейшем оказали медики. Тело второго пассажира вытащили из воды спасатели. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на территории садового некоммерческого товарищества в Комсомольске-на-Амуре утонул автомобиль, в котором находились двое жителей региона. Одному из пострадавших удалось самостоятельно покинуть салон транспортного средства. Он был доставлен в медицинское учреждение, где рассказал о том, что в салоне остался ещё один житель региона.

Информация об этом поступила на пульт спасательной службы. Незамедлительно специалисты выехали на место происшествия. После осмотра карьера специалисты приняли решение привлечь водолазов. В результате, автомобиль был найден. А тело мужчины достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Теперь компетентным органам предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье трое детей купались в речке Спассовка. В какой-то момент их начало уносить течением. 12-летнюю девочку спасли очевидцы. Тела ещё двух удалось найти спасателям позже.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Автомобиль#Труп
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