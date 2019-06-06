Гособвинение предложило лишить свободы экс-губернатора ЕАО

Posted 6 июня 2019, 01:48
Published 6 июня 2019, 01:48
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Следствие выдвинуло версию, что Винников на протяжении некоторого времени, а именно с марта 2014 года по май 2015, подговаривал руководителя управления здравоохранения ЕАО приобретать на тендерных торгах медицинские устройства и оборудование для областного онкологического диспансера по завышенной цене. Из-за этого казне Еврейской автономной области был нанесён ущерб более чем на 24 миллиона рублей. В суд дело по данному факту было передано только осенью 2018 года.
На последнем заседание гособвинение изложило суду все имеющиеся доказательства по текущему делу и внесло предложении о лишении Винникова свободы на четыре года. Вдобавок к этому было предложено лишить права бывшего главу ЕАО занимать должности в госструктурах на три года.
В ответ на это, адвокат Александра Винникова готовит ответ обвинению и выступит с ним только 13 июня.
Примечательно, что все обстоятельства дела изложены в 129 томах, из которых 4 — это заключение обвинения.