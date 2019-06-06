Гособвинение предложило лишить свободы экс-губернатора ЕАО

Следствие выдвинуло версию, что Винников на протяжении некоторого времени, а именно с марта 2014 года по май 2015, подговаривал руководителя управления здравоохранения ЕАО приобретать на тендерных торгах медицинские устройства и оборудование для областного онкологического диспансера по завышенной цене. Из-за этого казне Еврейской автономной области был нанесён ущерб более чем на 24 миллиона рублей. В суд дело по данному факту было передано только осенью 2018 года.