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Posted 6 июня 2019, 02:09

Published 6 июня 2019, 02:09

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

На детской площадке Благовещенска с аттракциона выпал малыш

На детской площадке Благовещенска с аттракциона выпал малыш

6 июня 2019, 02:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Дети
Маленький мальчик во время игры на детской площадке в Благовещенске вывалился из игрового комплекса и упал головой вниз. На данный момент ребёнок находится в Амурской областной детской клинической больнице с сотрясением мозга и переломом ключицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в начале недели в районе набережной города. На одном из комплексов на втором этаже играл ребёнок. Однако в один момент он споткнулся и вылетел из бокового отверстия на землю. Мальчик упал головой вниз.

К счастью, удар смягчило особое покрытие детской площадки. Очевидцы, увидевшие момент падения, молниеносно подбежали к ребёнку и подняли его. Однако пострадавший находился без сознания, не реагировал на внешние раздражители и даже не плакал. Кто-то вызвал реанимацию, которая приехала спустя пару минут.

Мальчик находится в больнице под наблюдением у невролога. Также у него диагностировано сотрясение и перелом ключицы. Несмотря на полученные травмы, ребёнок ведёт себя активно и хочет играть.

Администрация города Благовещенска в курсе случившегося и уже разрабатывает меры по предотвращению подобных ситуаций на детских игровых площадках столицы Амурской области. В свою очередь областное управление МВД начало проверку по данному факту.

Примечательно, что многие родители считают, что второй этаж у данного игрового комплекса находится слишком высоко — следить за детьми очень сложно.

С наступлением лета дети и их родители больше времени проводят на улице, играя на различных аттракционах. Но не все установки, предназначенные для детей, безопасны.

Так, в конце мая в столице Бурятии перевернулся надувной батут вместе с детьми, которые развлекались на аттракционе. Порыв ветра поднял батут в воздух, а после конструкция резко опустилась на асфальт и лопнула. Дети получили травмы различной степени тяжести.

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#Новости#Амурская область#Дети#Аттракцион
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