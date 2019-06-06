На детской площадке Благовещенска с аттракциона выпал малыш

Posted 6 июня 2019, 02:09
Published 6 июня 2019, 02:09
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Инцидент произошёл в начале недели в районе набережной города. На одном из комплексов на втором этаже играл ребёнок. Однако в один момент он споткнулся и вылетел из бокового отверстия на землю. Мальчик упал головой вниз.
К счастью, удар смягчило особое покрытие детской площадки. Очевидцы, увидевшие момент падения, молниеносно подбежали к ребёнку и подняли его. Однако пострадавший находился без сознания, не реагировал на внешние раздражители и даже не плакал. Кто-то вызвал реанимацию, которая приехала спустя пару минут.
Мальчик находится в больнице под наблюдением у невролога. Также у него диагностировано сотрясение и перелом ключицы. Несмотря на полученные травмы, ребёнок ведёт себя активно и хочет играть.
Администрация города Благовещенска в курсе случившегося и уже разрабатывает меры по предотвращению подобных ситуаций на детских игровых площадках столицы Амурской области. В свою очередь областное управление МВД начало проверку по данному факту.
Примечательно, что многие родители считают, что второй этаж у данного игрового комплекса находится слишком высоко — следить за детьми очень сложно.
С наступлением лета дети и их родители больше времени проводят на улице, играя на различных аттракционах. Но не все установки, предназначенные для детей, безопасны.
Так, в конце мая в столице Бурятии перевернулся надувной батут вместе с детьми, которые развлекались на аттракционе. Порыв ветра поднял батут в воздух, а после конструкция резко опустилась на асфальт и лопнула. Дети получили травмы различной степени тяжести.