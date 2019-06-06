Приоритет работы АО «Восточный Порт» — экологическая безопасность

На Третьей очереди АО «Восточный Порт» в 2019 году закончен монтаж ветропылезащитных экранов. Общая протяженность 20-метровых щитов, огораживающих производственную площадку, составляет около 1,7 километра, а их общая площадь превышает 33 тысячи квадратных метров — почти пять футбольных полей. Они спроектированы по международным стандартам с учетом розы ветров в заливе и надёжно защищают акваторию моря от угольной пыли.