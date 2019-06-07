Ипотеку под маленький процент получили многодетные семьи Приморья

«Подано 12 заявлений с пакетом документов с начала года. На данный момент семь семей, проживающих во Владивостоке, уже воспользовались льготным ипотечным продуктом. Из них две семьи взяли кредит под 5 процентов, поскольку второй или последующий ребенок родился у них в период с 1 января 2019 года. В пяти семьях, которым одобрена ипотека под 6 процентов годовых, второй или последующий ребенок родился в 2018 году», – отметили специалисты, добавив, что нововведение о ставке в 5 процентов распространяется на жителей именно дальневосточных субъектов.