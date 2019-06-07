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Posted 7 июня 2019, 03:38

Published 7 июня 2019, 03:38

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Ипотеку под маленький процент получили многодетные семьи Приморья

Ипотеку под маленький процент получили многодетные семьи Приморья

7 июня 2019, 03:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Ипотека
С начала года 12 многодетным семьям Приморья одобрили займ на приобретение жилья под 5 процентов и 6 процентов годовых. Для некоторых также рефинансирована действующая ипотека, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в Корпорации развития жилищного строительства отчитались, что за время работы программы «Семейная ипотека с господдержкой» к специалистам обратилось несколько десятков семей.

«Подано 12 заявлений с пакетом документов с начала года. На данный момент семь семей, проживающих во Владивостоке, уже воспользовались льготным ипотечным продуктом. Из них две семьи взяли кредит под 5 процентов, поскольку второй или последующий ребенок родился у них в период с 1 января 2019 года. В пяти семьях, которым одобрена ипотека под 6 процентов годовых, второй или последующий ребенок родился в 2018 году», – отметили специалисты, добавив, что нововведение о ставке в 5 процентов распространяется на жителей именно дальневосточных субъектов.

Приморцев призывают активнее участвовать в программе, тем более, что с 1 января этого года у жителей сельских поселений появилась возможность приобретения жилья на вторичном рынке.

«Семейная ипотека с господдержкой» – одна из нескольких ипотечных программ, реализуемых в Приморском крае в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Получить кредит на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6 процентов годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут многодетные семьи.

#Новости#Общество#Ипотека#АПК#Кредит#Жилье
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