Ипотеку под маленький процент получили многодетные семьи Приморья

Posted 7 июня 2019, 03:38
Published 7 июня 2019, 03:38
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в Корпорации развития жилищного строительства отчитались, что за время работы программы «Семейная ипотека с господдержкой» к специалистам обратилось несколько десятков семей.
«Подано 12 заявлений с пакетом документов с начала года. На данный момент семь семей, проживающих во Владивостоке, уже воспользовались льготным ипотечным продуктом. Из них две семьи взяли кредит под 5 процентов, поскольку второй или последующий ребенок родился у них в период с 1 января 2019 года. В пяти семьях, которым одобрена ипотека под 6 процентов годовых, второй или последующий ребенок родился в 2018 году», – отметили специалисты, добавив, что нововведение о ставке в 5 процентов распространяется на жителей именно дальневосточных субъектов.
Приморцев призывают активнее участвовать в программе, тем более, что с 1 января этого года у жителей сельских поселений появилась возможность приобретения жилья на вторичном рынке.
«Семейная ипотека с господдержкой» – одна из нескольких ипотечных программ, реализуемых в Приморском крае в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Получить кредит на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6 процентов годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут многодетные семьи.