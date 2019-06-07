vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2019, 04:31

Published 7 июня 2019, 04:31

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Обновлённые придомовые территории по программе «1000 дворов» проходят приёмку

7 июня 2019, 04:31
Сюжет
Благоустройство
Работы по благоустройству первых восьми дворов по губернаторской программе завершили в Уссурийске. Сейчас специалисты ведут приёмку отремонтированных объектов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, по желанию жильцов строители заасфальтировали придомовые территории, установили новые бордюры во дворах на улицах Ленинградской, 35б, 43в, 52а, 53б, Пушкина, 72, Владивостокском шоссе, 113, Краснознаменной, 129, и Тургенева, 35.

Как рассказала начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийска Ирина Фефелова, сейчас отремонтированные дворики находятся на стадии приёмки.

«Дворы выглядят хорошо, сразу видны положительные изменения. Если находятся недоработки, подрядчик их устраняет в короткие сроки. Самое главное, чтобы жители были довольны результатом», — отметила Фефелова.

Она добавила, что работы в рамках губернаторской программы «1000 дворов» также ведутся на улицах Короленко, 15, Фрунзе, 25, Дзержинского, 15, и Сергея Ушакова, 27.

Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко отметила, что всего в Уссурийске в рамках проекта «1000 дворов» в течение 2019 года планируется благоустроить 104 дворовые территории. Собственники 70 объектов выбрали обустройство детских и спортивных площадок, в 34 дворах заменят асфальт и бордюры, будет произведена укладка асфальта и установка бордюрного камня.

Материалы по теме
Победители проекта «1000 дворов» в Приморье получат специальные сертификатыСертификаты по проекту благоустройства «1000 дворов» вручили приморцам
#Новости#Общество#АПК#Благоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика