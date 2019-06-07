Обновлённые придомовые территории по программе «1000 дворов» проходят приёмку

Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко отметила, что всего в Уссурийске в рамках проекта «1000 дворов» в течение 2019 года планируется благоустроить 104 дворовые территории. Собственники 70 объектов выбрали обустройство детских и спортивных площадок, в 34 дворах заменят асфальт и бордюры, будет произведена укладка асфальта и установка бордюрного камня.