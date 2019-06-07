Обновлённые придомовые территории по программе «1000 дворов» проходят приёмку

Posted 7 июня 2019, 04:31
Published 7 июня 2019, 04:31
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, по желанию жильцов строители заасфальтировали придомовые территории, установили новые бордюры во дворах на улицах Ленинградской, 35б, 43в, 52а, 53б, Пушкина, 72, Владивостокском шоссе, 113, Краснознаменной, 129, и Тургенева, 35.
Как рассказала начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийска Ирина Фефелова, сейчас отремонтированные дворики находятся на стадии приёмки.
«Дворы выглядят хорошо, сразу видны положительные изменения. Если находятся недоработки, подрядчик их устраняет в короткие сроки. Самое главное, чтобы жители были довольны результатом», — отметила Фефелова.
Она добавила, что работы в рамках губернаторской программы «1000 дворов» также ведутся на улицах Короленко, 15, Фрунзе, 25, Дзержинского, 15, и Сергея Ушакова, 27.
Врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко отметила, что всего в Уссурийске в рамках проекта «1000 дворов» в течение 2019 года планируется благоустроить 104 дворовые территории. Собственники 70 объектов выбрали обустройство детских и спортивных площадок, в 34 дворах заменят асфальт и бордюры, будет произведена укладка асфальта и установка бордюрного камня.