Приморский яхт-клуб «Семь футов» заплатит за загрязнение воды

Posted 7 июня 2019, 07:24
Published 7 июня 2019, 07:24
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Жители города заметили мазутные пятна 21 мая. Они растянулись вдоль берега практически на 150 метров.
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора провело проверку по обращениям граждан и обнаружило нарушения. В ведомстве уточнили, что виновник и источник загрязнения не были выявлены.
В отношении владельца причалов яхт-клуба «Семь футов» было возбуждено административное производство по стfnmt 7.6 КоАП РФ за то, что тот вовремя не ликвидировал загрязнение нефтепродуктами на подведомственной акватории. Для юридических лиц по этой статье предусматривают от 50 000 до 100 000 рублей штрафа или административное приостановление деятельности до 90 суток.
К слову, 21 мая РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в акватории владивостокской бухты Фёдорова, отделённой от Спортивной гавани мысом Бурный, расплылось пятно нефтепродуктов довольно внушительных размеров. На побережье стоял стойкий нефтяной аромат.
Отметим, что в акватории бухты Фёдорова регулярно тренируются дети на парусных лодках. Это не первый случай разлива нефтепродуктов на этой акватории, подобные явления периодически происходят в акватории, рядом с которой располагается популярный приморский яхт-клуб.