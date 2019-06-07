Приморский яхт-клуб «Семь футов» заплатит за загрязнение воды

В отношении владельца причалов яхт-клуба «Семь футов» было возбуждено административное производство по стfnmt 7.6 КоАП РФ за то, что тот вовремя не ликвидировал загрязнение нефтепродуктами на подведомственной акватории. Для юридических лиц по этой статье предусматривают от 50 000 до 100 000 рублей штрафа или административное приостановление деятельности до 90 суток.