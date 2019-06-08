Владивостокцы рассказали о перекрытой дороге в социальных сетях

Posted 8 июня 2019, 02:41
Published 8 июня 2019, 02:41
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus пользователи пояснили, что ранним утром в субботу, 8 июня, они стали свидетелями столь необычного события. Автомобилисты не смогли проехать в районе улицы 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке из-за того, что дорогу «перекрыло» дерево. Оно упало прямо на проезжую часть.
Что именно произошло неизвестно. Однако некоторые юзеры уточнили, что «препятствие» удалось устранить оперативно.
«Очень быстро приехали и убрали дерево. Вроде тайфуна не было, зачем упало прямо на дорогу. Хорошо, что в тот момент никто по дороге не проехал и не прошёл», - высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о ситуациях, когда деревья «портили» транспортные средства. Такой случай произошёл во Владивостоке в феврале текущего года в районе улицы Хабаровская. После инцидента владельцу, возможно, пришлось восстанавливать свой автомобиль.