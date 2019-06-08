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Posted 8 июня 2019, 02:41

Published 8 июня 2019, 02:41

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Владивостокцы рассказали о перекрытой дороге в социальных сетях

Владивостокцы рассказали о перекрытой дороге в социальных сетях

8 июня 2019, 02:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Дорога
В социальных сетях очевидцы рассказали о том, что в районе улицы 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке перекрыта дорога. Однако случилось это не из-за ремонтных работ. Виной всему дерево, которое упало прямо на проезжую часть, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus пользователи пояснили, что ранним утром в субботу, 8 июня, они стали свидетелями столь необычного события. Автомобилисты не смогли проехать в районе улицы 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке из-за того, что дорогу «перекрыло» дерево. Оно упало прямо на проезжую часть.

Что именно произошло неизвестно. Однако некоторые юзеры уточнили, что «препятствие» удалось устранить оперативно.

«Очень быстро приехали и убрали дерево. Вроде тайфуна не было, зачем упало прямо на дорогу. Хорошо, что в тот момент никто по дороге не проехал и не прошёл», - высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о ситуациях, когда деревья «портили» транспортные средства. Такой случай произошёл во Владивостоке в феврале текущего года в районе улицы Хабаровская. После инцидента владельцу, возможно, пришлось восстанавливать свой автомобиль.

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#Новости#Общество#Дорога#Владивосток#Проезд
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