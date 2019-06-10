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Posted 10 июня 2019, 03:16

Published 10 июня 2019, 03:16

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Найден второй пилот самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Бурятии

Найден второй пилот самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Бурятии

10 июня 2019, 03:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Второй член экипажа самолета Ан-2, который ранее совершил жёсткую посадку в Бурятии во время обработки леса от сибирского шелкопряда, был найден живым. У мужчины перелом голени, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Ранее, 9 июня, самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе улуса Улан-Горхон в Тункинском районе республики Бурятия. На борту присутствовали два члена экипажа. К счастью, никто из них серьёзно не пострадал — один пилот обошёлся без травм, у второго пилота, которого нашли позднее, зафиксирован перелом голени.

Спасатели добрались до места жёсткой посадки самолёта на вертолете Ми-8 и высадились для оказания первой помощи пострадавшему и подготовки его транспортировки в медучреждение.

Также к местонахождению Ан-2 выдвинулись сотрудники следственных органов, которые займутся проверкой и установят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что воздушное судно является собственностью авиакомпании «Феникс», расположенной в Красноярском крае. Данное предприятие занимается лесоавиационными работами, аэросъёмочными полётами и перевозками санитарной авиации.

#Новости#Происшествие#Самолет#Бурятия#Республика Бурятия
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