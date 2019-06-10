Найден второй пилот самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Бурятии

Ранее, 9 июня, самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе улуса Улан-Горхон в Тункинском районе республики Бурятия. На борту присутствовали два члена экипажа. К счастью, никто из них серьёзно не пострадал — один пилот обошёлся без травм, у второго пилота, которого нашли позднее, зафиксирован перелом голени.