Найден второй пилот самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в Бурятии

Posted 10 июня 2019, 03:16
Published 10 июня 2019, 03:16
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Ранее, 9 июня, самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе улуса Улан-Горхон в Тункинском районе республики Бурятия. На борту присутствовали два члена экипажа. К счастью, никто из них серьёзно не пострадал — один пилот обошёлся без травм, у второго пилота, которого нашли позднее, зафиксирован перелом голени.
Спасатели добрались до места жёсткой посадки самолёта на вертолете Ми-8 и высадились для оказания первой помощи пострадавшему и подготовки его транспортировки в медучреждение.
Также к местонахождению Ан-2 выдвинулись сотрудники следственных органов, которые займутся проверкой и установят все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что воздушное судно является собственностью авиакомпании «Феникс», расположенной в Красноярском крае. Данное предприятие занимается лесоавиационными работами, аэросъёмочными полётами и перевозками санитарной авиации.