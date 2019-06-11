Голодовка хабаровских детей-сирот привела к уголовному делу

Выяснилось, что сотрудники краевого минстроя, находясь на своих рабочих местах, превысили свои должностные полномочия. Ещё в 2018 году, заказчик от Минстроя заключил государственные контракты с подрядчиком «Градъ-Сервис» на участие в долевом строительстве 10-этажного дома. Примечательно, что в этом новострое все однокомнатные квартиры, а это 279 помещений, были предназначены для сирот.