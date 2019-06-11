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Posted 11 июня 2019, 08:01

Published 11 июня 2019, 08:01

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Голодовка хабаровских детей-сирот привела к уголовному делу

Голодовка хабаровских детей-сирот привела к уголовному делу

11 июня 2019, 08:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Квартира
Сотрудники министерства строительства Хабаровского края попали под уголовное расследование. В отношении должностных лиц было возбуждено уголовное дело прокуратурой Хабаровского края. Причиной послужила проверка, проведенная по окончанию голодовки хабаровских сирот, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Еще 4 июня дети-сироты в Хабаровске устроили голодовку. Они выиграли суд и должны были получить свои квартиры, однако до сих пор по этому вопросу решения нет. Проверка этого сообщения была организована со стороны Следственного комитета.

Выяснилось, что сотрудники краевого минстроя, находясь на своих рабочих местах, превысили свои должностные полномочия. Ещё в 2018 году, заказчик от Минстроя заключил государственные контракты с подрядчиком «Градъ-Сервис» на участие в долевом строительстве 10-этажного дома. Примечательно, что в этом новострое все однокомнатные квартиры, а это 279 помещений, были предназначены для сирот.

Однако новому закону от 1 января 2019 года, все квартиры, которые должны будут выделяться сиротам, не должны превышать 25 % от всех жилых помещений в доме. Несмотря на эти нововведения, чиновники выдали компании-строителю денежные средства. Аванс превысил общую сумму стоимости четверти квартир в этом доме.

В связи с этим, сроки строительства и сдачи десятиэтажки были сорваны и сдвинуты, а сироты, которым предназначались эти квадратные метры, вышли на голодовку.

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#Новости#Хабаровский край#Экономика#Сироты#Квартира#Дома для сирот
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