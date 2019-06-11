Картина дня в Приморье: набережная без кальянщиков, синий краб и купальный сезон

Posted 11 июня 2019, 08:19
Published 11 июня 2019, 08:19
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Купальный сезон
Из 81 места массового отдыха в Приморье всего в 19-ти разрешили открыть купальный сезон. Все они расположены в трёх муниципальных районах. О том, на каких территориях официально разрешили совершать водные процедуры, корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации Приморского края. Так, проверку межведомственной комиссии прошли 19 пляжей детских лагерей из 81 места массового отдыха. Пока жителям региона можно открыть купальный сезон в Уссурийском заливе, в бухте Лазурная, в районе станции Санаторная и станции Чайка во Владивостокском городском округе.
Пустая парковка
Почти полупустой стоит в столице Дальнего Востока парковка на набережной Цесаревича. С того момента, как место стало платным, водители предпочитают парковать свои автомобили вдоль дороги, что, возможно, создаёт помехи для движения других транспортных средств. Большая часть автомобилей расположена в нескольких метрах от парковки. Водители, скорее всего, решили не доезжать до парковочных мест на набережной Цесаревича и «бросить» автомобиль у обочины.
Синий краб
В социальной сети очевидцы опубликовали фотографию, на которой изображён синий краб. Многих юзеров смутил его яркий цвет. А некоторые и вовсе считают, что в очередной раз имеют дело с некой «радиацией». Кадры с места событий, которые якобы были сделаны в районе посёлка Зарубино в Хасанском районе Приморья, появились в Instagram-паблике. Очевидцы пояснили, что на этот раз в качестве улова им достался, по их мнению, необычный краб. Другие юзеры, рассмотрев фотографию, также решили высказать свои комментарии.