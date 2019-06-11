Картина дня в Приморье: набережная без кальянщиков, синий краб и купальный сезон

В социальной сети очевидцы опубликовали фотографию, на которой изображён синий краб. Многих юзеров смутил его яркий цвет. А некоторые и вовсе считают, что в очередной раз имеют дело с некой «радиацией». Кадры с места событий, которые якобы были сделаны в районе посёлка Зарубино в Хасанском районе Приморья, появились в Instagram-паблике. Очевидцы пояснили, что на этот раз в качестве улова им достался, по их мнению, необычный краб. Другие юзеры, рассмотрев фотографию, также решили высказать свои комментарии.