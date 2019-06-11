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Posted 11 июня 2019, 04:51

Published 11 июня 2019, 04:51

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Во Владивостоке обновили одну из крупных детских поликлиник

Во Владивостоке обновили одну из крупных детских поликлиник

11 июня 2019, 04:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Приморье работают над комфортом в детских медицинских учреждениях. На совершенствование только одной поликлиники в регионе по поручению губернатора Олега Кожемяко выделено больше 10 миллионов рублей, передаёт РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации региона, модернизация прошла в одной из основных поликлиник столицы Дальнего Востока — детской поликлинике № 5 во Владивостоке.

В учреждении оборудовано несколько отдельных входов, позволяющих принимать отдельно здоровых и больных детей, парковка для колясок под навесом, а также дополнительный кабинет дежурного врача и места общего пользования.

Осмотревшая обновлённую поликлинику врио вице-губернатора Приморья Ирина Медведева заметила, что многие учреждения здравоохранения в крае постепенно меняются в лучшую сторону.

«Служба материнства и детства — в числе приоритетных задач развития, поставленных перед здравоохранением губернатором края Олегом Кожемяко. Очень важно, что дети теперь получают медицинскую помощь в таких комфортных условиях», — отметила она.

На ремонт только пятой поликлиники из казны региона поступило 10,5 миллиона рублей. Деньги пошли на ремонт учреждения, замену вентиляции и новые проектные решения.

«Теперь у нас открытая регистратура, появился кабинет дежурного врача, просторная колясочная, где родители спокойно могут оставить детское транспортное средство, а также заметные преобразования в части сервиса», — отметила главный врач медучреждения Александра Горшкова.

Кроме того, поликлиника готовится к обновлению оборудования (лор-комбайн, полный набор для оборудования кабинета окулиста, новый цифровой рентген-аппарат, а также оборудование для зала ЛФК), которое станет возможным благодаря поступлению 21 миллиона рублей из федерального бюджета.

Преображение детских учреждений здравоохранения проходит в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы. Так, например, в апреле завершилось обновление филиала детской поликлиники № 4.

#Новости#Общество#АПК
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