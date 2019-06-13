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Posted 13 июня 2019, 02:08

Published 13 июня 2019, 02:08

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

В Москве состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотой Меркурий»

В Москве состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотой Меркурий»

13 июня 2019, 02:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Лучшие представители малого и среднего бизнеса и экспортеры за 2018 год по мнению Торгово-промышленной палаты России были награждены в Москве, сообщает РИА «Восток-Медиа». В ЭКСПО-центре прошла 16 торжественная церемония награждения лауреатов национального конкурса в области предпринимательства «Золотой Меркурий».

Конкурс проводится Торгово-промышленной палатой России совместными усилиями с Госдумой, Советом федерации и министерством экономического развития. Заявки на федеральный этап поступили из 50 регионов страны от 210 предприятий.

«Наш конкурс Золотой Меркурий посвящен двум нашим направлениям деятельности, это внешнеэкономическая деятельность и малый бизнес — предмет заботы всей страны. Для нас это важно еще и потому, что 75% членов ТПП по всей России, это представители малого и среднего бизнеса. Конкурс был напряженный для жюри, очень непросто было выбирать победителей. Половину оценки просчитывала специальная программа, поэтому это не зависело от людей и их отношения», — рассказал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Для предприятий конкурс проводится на безвозмездной основе, они не платят взносы за участие в нём. 14 «Золотых Меркуриев» вручили предприятиям, занятым в сфере услуг, инноваций и агропромышленного комплексе, а также экспортёрам.

#Новости#Экономика#Россия
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