В Москве состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотой Меркурий»

«Наш конкурс Золотой Меркурий посвящен двум нашим направлениям деятельности, это внешнеэкономическая деятельность и малый бизнес — предмет заботы всей страны. Для нас это важно еще и потому, что 75% членов ТПП по всей России, это представители малого и среднего бизнеса. Конкурс был напряженный для жюри, очень непросто было выбирать победителей. Половину оценки просчитывала специальная программа, поэтому это не зависело от людей и их отношения», — рассказал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.