В Москве состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотой Меркурий»

Posted 13 июня 2019, 02:08
Published 13 июня 2019, 02:08
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Конкурс проводится Торгово-промышленной палатой России совместными усилиями с Госдумой, Советом федерации и министерством экономического развития. Заявки на федеральный этап поступили из 50 регионов страны от 210 предприятий.
«Наш конкурс Золотой Меркурий посвящен двум нашим направлениям деятельности, это внешнеэкономическая деятельность и малый бизнес — предмет заботы всей страны. Для нас это важно еще и потому, что 75% членов ТПП по всей России, это представители малого и среднего бизнеса. Конкурс был напряженный для жюри, очень непросто было выбирать победителей. Половину оценки просчитывала специальная программа, поэтому это не зависело от людей и их отношения», — рассказал глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
Для предприятий конкурс проводится на безвозмездной основе, они не платят взносы за участие в нём. 14 «Золотых Меркуриев» вручили предприятиям, занятым в сфере услуг, инноваций и агропромышленного комплексе, а также экспортёрам.