В Петербурге «Ленэнерго» устранило перебои электроподачи в парке «Диво Остров»

"Новые известия" пишут, что в ходе проведения плановых работ на подстанции 110 кВ "Крестовская" было отключено резервное оборудование. Так, о том, что на объекте ведутся работы, были осведомлены органы исполнительной власти и потребители подстанции. Зона технологического нарушения охватывает четыре жилых дома и промышленную зону в Петроградском районе. Энергоснабжение было прервано на одном аттракционе в парке "Диво Остров", который в самое ближайшее время был запитан посредством дизель-генераторных установок. Отмечается, что все аттракционы в парке "Диво Остров" оснащены резервными источниками.