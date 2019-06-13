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Posted 13 июня 2019, 19:29

Published 13 июня 2019, 19:29

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

В Петербурге «Ленэнерго» устранило перебои электроподачи в парке «Диво Остров»

13 июня 2019, 19:29
ПАО "Ленэнерго" устранило перебои энергопитания потребителей Крестовского острова. Так, электропитание было прервано технологическими сбоями на оборудовании 110 кВ. С 19:22 все энергопотребление происходит в полном объеме.

"Новые известия" пишут, что в ходе проведения плановых работ на подстанции 110 кВ "Крестовская" было отключено резервное оборудование. Так, о том, что на объекте ведутся работы, были осведомлены органы исполнительной власти и потребители подстанции. Зона технологического нарушения охватывает четыре жилых дома и промышленную зону в Петроградском районе. Энергоснабжение было прервано на одном аттракционе в парке "Диво Остров", который в самое ближайшее время был запитан посредством дизель-генераторных установок. Отмечается, что все аттракционы в парке "Диво Остров" оснащены резервными источниками.

Специалисты «Ленэнерго», оперативно среагировав на сигнал, осуществили все надлежащие работы.

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