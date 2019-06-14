Эксперт рассказал, чем живёт аэропортовый рынок России

Posted 14 июня 2019, 02:48
Published 14 июня 2019, 02:48
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
«К сожалению, у нас очень серьёзно сеть сократилась за последние 25-26 лет. В три раза сократилось количество населённых пунктов, которые имеют авиационную связь», — президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В 2018 году рынок аэропортов превысил 150 миллионов рублей. В эту сумму входит стоимость обслуживания почти 207 миллионов пассажиров и обработки миллиона 170 тысяч тонн коммерческого груза. В последние три года объём воздушных перевозок в России вырос на треть.
Международный аэропорт Владивосток также нарастил объёмы обслуженных пассажиров. За прошедшие 5 месяцев 2019 года аэропорт обслужил 1,073 миллиона человек — на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 561 тысяча человек (+11%), а на международных линиях 512 тысяч человек (+38%).
В среднем, доля аэропорта, заложенная в билет пассажира, колеблется в пределах пятнадцати процентов. Примерно четвёртая часть этой цифры — стоимость пребывания человека в аэропорту, пятая — обработка багажа. Десять процентов обеспечивают инфраструктуру взлёта и посадки судна и ещё десять — досмотр груза и пассажиров. Средняя такса по московским аэровокзалам — пятьсот рублей с человека. При этом большая часть пассажиропотока разделена между четырьмя столичными гигантами: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково. В прошлом году они обслужили 55 процентов всего трафика и две трети внутрироссийских перевозок. В спину им смотрят частные аэропортовые холдинги. Однако пока приблизиться к ним вплотную смог только «Новапорт», собравший 16 воздушных гаваней.
В прошлом году владелец авиахолдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг предложил обнулить НДС на полёты, не касающиеся московской агломерации. Цель — переложить транзиты из столицы в другие крупные города. Большинство ведомств выступило за, поддержала эту меру и Торгово-промышленная палата России. Данная мера может начать действовать уже в этом году.
«Московский авиационный узел, конечно же, перегружен. И у нас иногда между соседними городами на той же Волге попасть из города в город, кроме как через Москву, просто невозможно: по реке не ходят, по дорогам далеко», — сообщил Сергей Катырин.
Сегодня региональные аэропорты находятся не в самом лучшем состоянии. Например, аэропорт в городе на сорок тысяч жителей запускает один регулярный рейс на Москву. Если пассажиров не наберётся на второй, то аэропорт будет терпеть убытки. Региональному правительству придётся доплачивать и думать, а нужен ли этот аэропорт вообще.
Ситуация развернулась так, что около половины аэропортов малой авиации из 300 существующих терпят убытки. Спасти эту часть отрасли могло бы разрешение пилотам частникам на выполнение авиаработ, перевозку грузов и пассажиров. А пока запрет на ведение коммерческой деятельности оставляет мелкие гавани без средств к существованию. В то же время государство не имеет средств на то, чтобы их поддерживать. Эксперты отмечают, что отрасли необходимо ежегодно около 70 миллиардов рублей.
«В 2018 году было вложено 18 миллиардов рублей на развитие наземной инфраструктуры, строительство новых аэропортов, развитие авиации. Здесь предстоит серьёзная работа. В первую очередь, это строительство новых аэропортов. России сейчас необходимо не менее 150-200 аэропортов — чтобы более-менее нормально наладить авиационное сообщение», — сообщил Сергей Катырин.