Эксперт рассказал, чем живёт аэропортовый рынок России

В среднем, доля аэропорта, заложенная в билет пассажира, колеблется в пределах пятнадцати процентов. Примерно четвёртая часть этой цифры — стоимость пребывания человека в аэропорту, пятая — обработка багажа. Десять процентов обеспечивают инфраструктуру взлёта и посадки судна и ещё десять — досмотр груза и пассажиров. Средняя такса по московским аэровокзалам — пятьсот рублей с человека. При этом большая часть пассажиропотока разделена между четырьмя столичными гигантами: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково. В прошлом году они обслужили 55 процентов всего трафика и две трети внутрироссийских перевозок. В спину им смотрят частные аэропортовые холдинги. Однако пока приблизиться к ним вплотную смог только «Новапорт», собравший 16 воздушных гаваней.