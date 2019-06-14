Губернатор вручил приморцам государственные награды

Posted 14 июня 2019, 02:08
Published 14 июня 2019, 02:08
Modified 17 сентября 2022, 10:52
Updated 17 сентября 2022, 10:52
Торжественное вручение состоялось в Приморской филармонии. На церемонии присутствовали педагоги, медицинские работники, представители промышленной сферы, семьи, воспитывающие трёх и более детей, ветераны, почётные жители территорий. Все они трудятся ради развития и процветания региона. Их работу и вклад оценил губернатор Приморского края.
«За нашим краем наблюдают не только вся страна, но и соседи из стран АТР. Наша главная задача — развитие региона и улучшение жизни приморцев», — сказал Олег Кожемяко.
Указом Президента РФ награждены сотрудники разрезоуправления «Новошахтинское». Знак отличия «За наставничество» получила Светлана Патрушева, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — Сергей Демин. Начальник участка Артёмовского ремонтно-монтажного управления «Приморскугля» Сергей Нефедов и проректор Дальневосточного государственного института искусств Александр Капитан удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено артисту-кукловоду Приморского краевого театра кукол Вадиму Перфилову, «Заслуженный работник культуры РФ» — преподавателю детской школы искусств № 1 имени Сергея Прокофьева Владивостока Елене Петуховой, «Заслуженный врач РФ» — заведующему отделением краевой клинической больницы № 2 Юрию Литвиненко.
Благодарности президента РФ вручили научному руководителю ДВФУ Владимиру Курилову, машинисту холодильных установок Арсеньевского молочного комбината Сергею Воронцову и профессору Морского государственного университета имени адмирала Невельского Виктору Завьялову.
За достойное воспитание детей, укрепление семейных традиций наградили почётным знаком Приморского края «Родительская доблесть» I степени многодетных родителей Дмитрия и Светлану Новак.
Знаком отличия «Приморье. За заслуги» награждены начальник отдела Государственного архива Приморского края Анна Попович и руководитель Приморского краевого отделения «Боевого Братства» Александра Федорова, знаком отличия «Морская звезда» — генеральный директор рыболовецкого колхоза «Приморец» Пётр Гордиенко и капитан-директор Находкинской базы активного морского рыболовства Андрей Иванихин.
Знаком отличия «Почетный работник транспорта Приморского края» награжден генеральный директор ООО «Взлет» Николай Титов, знаком отличия «Почетный строитель Приморского края» — начальник отдела АО «Ремстройцентр» Михаил Козулин и мастер строительных и монтажных работ ООО «ЯВ-СТРОЙ» Александр Срибной. Знак отличия «Почетный шахтер Приморского края» вручили машинисту экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» Руслан Шульга.