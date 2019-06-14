Губернатор вручил приморцам государственные награды

Торжественное вручение состоялось в Приморской филармонии. На церемонии присутствовали педагоги, медицинские работники, представители промышленной сферы, семьи, воспитывающие трёх и более детей, ветераны, почётные жители территорий. Все они трудятся ради развития и процветания региона. Их работу и вклад оценил губернатор Приморского края.