Хабаровчанин два года прожил с гвоздём в голове, но потом начал терять слух

Posted 14 июня 2019, 04:23
Published 14 июня 2019, 04:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Сложнейшую операцию провели в Хабаровской краевой больнице № 1. Врачи вытащили из головы мужчины строительный дюпель, с которым он существовал два года.
Гвоздь попал в голову жителя Хабаровского края несколько лет назад во время ремонтных работ. Примечательно, что долгое время мужчина так и жил с инородным телом внутри. Однако спустя время после получения травмы у него начались проблемы со слухом, и он обратился к докторам.
Врачи сделали снимок головы и осмотрели необычного пациента. Операция предстояла очень сложная — не каждый день приходится вытаскивать из головы гвоздь. К счастью, всё прошло успешно, пациент сейчас восстанавливается.