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Posted 14 июня 2019, 04:23

Published 14 июня 2019, 04:23

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Хабаровчанин два года прожил с гвоздём в голове, но потом начал терять слух

Хабаровчанин два года прожил с гвоздём в голове, но потом начал терять слух

14 июня 2019, 04:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Медицина
Житель Хабаровского края несколько лет жил с гвоздём в голове. Мужчину прооперировали и вытащили инородный предмет, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на издание transsibinfo.com.

Сложнейшую операцию провели в Хабаровской краевой больнице № 1. Врачи вытащили из головы мужчины строительный дюпель, с которым он существовал два года.

Гвоздь попал в голову жителя Хабаровского края несколько лет назад во время ремонтных работ. Примечательно, что долгое время мужчина так и жил с инородным телом внутри. Однако спустя время после получения травмы у него начались проблемы со слухом, и он обратился к докторам.

Врачи сделали снимок головы и осмотрели необычного пациента. Операция предстояла очень сложная — не каждый день приходится вытаскивать из головы гвоздь. К счастью, всё прошло успешно, пациент сейчас восстанавливается.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Медицина#Врачи
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