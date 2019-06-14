Хабаровчанин два года прожил с гвоздём в голове, но потом начал терять слух

Гвоздь попал в голову жителя Хабаровского края несколько лет назад во время ремонтных работ. Примечательно, что долгое время мужчина так и жил с инородным телом внутри. Однако спустя время после получения травмы у него начались проблемы со слухом, и он обратился к докторам.