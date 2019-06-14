Золото в рюкзаке: в Якутии задержали мужчину с семью слитками драгоценного металла

На автомобильной дороге рядом с населённым пунктом Беркакит Нерюнгринского района была остановлена для проверки документов машина «Тойота Надя». Сам водитель не вызвал подозрений у стражей правопорядка, однако внимание привлек пассажир с рюкзаком.