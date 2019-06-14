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Posted 13 июня 2019, 23:52

Published 13 июня 2019, 23:52

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Золото в рюкзаке: в Якутии задержали мужчину с семью слитками драгоценного металла

Золото в рюкзаке: в Якутии задержали мужчину с семью слитками драгоценного металла

13 июня 2019, 23:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В республике Саха (Якутия) сотрудники УФСБ задержали мужчину, у которого в рюкзаке было найдено семь слитков промышленного золота. Общая сумма находки составила более 18 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На автомобильной дороге рядом с населённым пунктом Беркакит Нерюнгринского района была остановлена для проверки документов машина «Тойота Надя». Сам водитель не вызвал подозрений у стражей правопорядка, однако внимание привлек пассажир с рюкзаком.

При досмотре его личных вещей, в рюкзаке были обнаружены слитки промышленного золота, вес которых достигал почти семи килограммов.

По оценкам Центробанка, данная находка оценивается в 18,5 миллиона рублей.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку золотых слитков.

Между тем, текущий 2019 год может стать рекордным по количеству добытого золота в Магаданской области. До конца промывочного сезона колымские драги должны намыть более 42 тонн драгоценного металла.

А в Хабаровском крае в 2019 году планируется добыть 24900 килограммов россыпного и рудного золота, 200 килограммов платины, 56 тонн серебра и около 1600 тонн олова.

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#Новости#Общество#Якутия#Золото
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