Золото в рюкзаке: в Якутии задержали мужчину с семью слитками драгоценного металла

Posted 13 июня 2019, 23:52
Published 13 июня 2019, 23:52
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
На автомобильной дороге рядом с населённым пунктом Беркакит Нерюнгринского района была остановлена для проверки документов машина «Тойота Надя». Сам водитель не вызвал подозрений у стражей правопорядка, однако внимание привлек пассажир с рюкзаком.
При досмотре его личных вещей, в рюкзаке были обнаружены слитки промышленного золота, вес которых достигал почти семи килограммов.
По оценкам Центробанка, данная находка оценивается в 18,5 миллиона рублей.
В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку золотых слитков.
Между тем, текущий 2019 год может стать рекордным по количеству добытого золота в Магаданской области. До конца промывочного сезона колымские драги должны намыть более 42 тонн драгоценного металла.
А в Хабаровском крае в 2019 году планируется добыть 24900 килограммов россыпного и рудного золота, 200 килограммов платины, 56 тонн серебра и около 1600 тонн олова.