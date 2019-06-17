Как до них достучаться: водители Приморья снова заставляют машинами пожарные проезды

Posted 17 июня 2019, 05:56
Published 17 июня 2019, 05:56
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Так, в социальной сети Instagram в паблике primorye_online очевидцы рассказали о том, что в районе улицы Магнитогорская пожарный автомобиль пытался пробраться к месту назначения. Однако один из владельцев автомобилей загородил пожарный проезд.
«Особо умный человек не только перекрыл дорогу к детской площадке, но и загородил проезд к пожарной машине», — рассказал очевидец в соцсети.
Кадры с места событий возмутили других юзеров. Некоторые считают, что представителей МЧС необходимо наделить дополнительными возможностями. Есть и те, кто считает, что эта проблема, в частности, во Владивостоке никогда не решится.
«Надо разрешить таранить такие машины. Можно эвакуатор вызвать. А с ними и сотрудников ГИБДД. Пусть выписывают штраф. У нас таких особо умных полгорода. Как же до них достучаться? Или когда до них дойдёт всё это», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую представители специальных служб оказываются в «заложниках» транспортных средств. Затруднён проезд и для представителей скорой медицинской помощи.