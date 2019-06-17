Как до них достучаться: водители Приморья снова заставляют машинами пожарные проезды

«Надо разрешить таранить такие машины. Можно эвакуатор вызвать. А с ними и сотрудников ГИБДД. Пусть выписывают штраф. У нас таких особо умных полгорода. Как же до них достучаться? Или когда до них дойдёт всё это», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.