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Posted 17 июня 2019, 05:56

Published 17 июня 2019, 05:56

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Как до них достучаться: водители Приморья снова заставляют машинами пожарные проезды

Как до них достучаться: водители Приморья снова заставляют машинами пожарные проезды

17 июня 2019, 05:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Пожарные
Пожарный автомобиль снова не смог проехать к месту назначения в одном из районов Владивостока. Видеоматериал с места событий разместили пользователи социальных сетей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в социальной сети Instagram в паблике primorye_online очевидцы рассказали о том, что в районе улицы Магнитогорская пожарный автомобиль пытался пробраться к месту назначения. Однако один из владельцев автомобилей загородил пожарный проезд.

«Особо умный человек не только перекрыл дорогу к детской площадке, но и загородил проезд к пожарной машине», — рассказал очевидец в соцсети.

Кадры с места событий возмутили других юзеров. Некоторые считают, что представителей МЧС необходимо наделить дополнительными возможностями. Есть и те, кто считает, что эта проблема, в частности, во Владивостоке никогда не решится.

«Надо разрешить таранить такие машины. Можно эвакуатор вызвать. А с ними и сотрудников ГИБДД. Пусть выписывают штраф. У нас таких особо умных полгорода. Как же до них достучаться? Или когда до них дойдёт всё это», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую представители специальных служб оказываются в «заложниках» транспортных средств. Затруднён проезд и для представителей скорой медицинской помощи.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пожарные#МЧС России#Проезд
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