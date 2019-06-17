В Приморье для движения открыли новый мост

Posted 17 июня 2019, 06:03
Published 17 июня 2019, 06:03
Modified 1 сентября 2022, 03:21
Updated 1 сентября 2022, 03:21
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013–2021 годы, в регионе открыли в тестовом режиме движение по капитальному мосту через реку Литовка. Пока по новому сооружению могут проехать те, кто едет в сторону столицы Дальнего Востока. А приморцы, которые движутся в сторону Находки, осуществляют движение по временному сооружению. Для того, чтобы окончательно открыть новый мост для движения всех транспортных средств, рабочим необходимо выполнить отделочные работы.
«Предстоит монтаж шумозащитных экранов и освещения на мосту, установить барьерное ограждение и тротуары на подходах. Пока будут проходить эти работы, движение будет осуществляться по одной полосе. Затем предстоит разобрать временный мост через реку Литовка», — обозначили специалисты.
Отметим, новый мост через реку Литовка имеет две полосы для движения. Длина моста составляет 144 метра. . Эксплуатационный срок службы инженерного сооружения до следующего капитального ремонта — 70 лет.