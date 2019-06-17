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Posted 17 июня 2019, 09:22

Published 17 июня 2019, 09:22

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

В Приморье определили лучших трактористов

17 июня 2019, 09:22
Сюжет
Конкурс
23-й краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» завершился в Приморье. Лучшим стал студент Черниговского сельскохозяйственного колледжа Михаил Рахимов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На церемонии открытии мероприятия с приветственным словом выступила глава департамента образования Приморского края Наталья Шадрина. Она пожелала участникам удачи.

«Конкурс этот традиционный. Участники знают, что придётся проходить не только экзаменационную часть. Главное, что необходимо - показать своё мастерство, показать работу тракториста или пахаря на деле. Это мастерство мы оценим», - сказала глава департамента.

За победу в конкурсе сражались восемь лучших студентов образовательных учреждений края из Уссурийска, сёл Чугуевка и Черниговка, а также посёлка городского типа Кировский. Конкурс состоял из практического и теоретического блока. Главное, на что обращало внимание жюри - вспашка земли. Качество пахоты оценивали судьи по девяти критериям, среди которых соблюдение границ заглубления и подъема плуга, качество свала и развальной борозды, прямолинейность вспашки, ширина и форма вспаханной полосы перед последним проходом трактора.

Первое и второе места заняли студенты Черниговского сельскохозяйственного колледжа Михаил Рахимов и Владислав Трофимов.

#Видео#Конкурс#АПК
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