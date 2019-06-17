В Приморье определили лучших трактористов

Posted 17 июня 2019, 09:22
Published 17 июня 2019, 09:22
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
На церемонии открытии мероприятия с приветственным словом выступила глава департамента образования Приморского края Наталья Шадрина. Она пожелала участникам удачи.
«Конкурс этот традиционный. Участники знают, что придётся проходить не только экзаменационную часть. Главное, что необходимо - показать своё мастерство, показать работу тракториста или пахаря на деле. Это мастерство мы оценим», - сказала глава департамента.
За победу в конкурсе сражались восемь лучших студентов образовательных учреждений края из Уссурийска, сёл Чугуевка и Черниговка, а также посёлка городского типа Кировский. Конкурс состоял из практического и теоретического блока. Главное, на что обращало внимание жюри - вспашка земли. Качество пахоты оценивали судьи по девяти критериям, среди которых соблюдение границ заглубления и подъема плуга, качество свала и развальной борозды, прямолинейность вспашки, ширина и форма вспаханной полосы перед последним проходом трактора.
Первое и второе места заняли студенты Черниговского сельскохозяйственного колледжа Михаил Рахимов и Владислав Трофимов.