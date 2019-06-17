В Приморье определили лучших трактористов

За победу в конкурсе сражались восемь лучших студентов образовательных учреждений края из Уссурийска, сёл Чугуевка и Черниговка, а также посёлка городского типа Кировский. Конкурс состоял из практического и теоретического блока. Главное, на что обращало внимание жюри - вспашка земли. Качество пахоты оценивали судьи по девяти критериям, среди которых соблюдение границ заглубления и подъема плуга, качество свала и развальной борозды, прямолинейность вспашки, ширина и форма вспаханной полосы перед последним проходом трактора.