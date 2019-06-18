Составлен рейтинг городов с самым высоким спросом на свадебные платья

Posted 18 июня 2019, 15:13
Published 18 июня 2019, 15:13
Modified 1 сентября 2022, 03:38
Updated 1 сентября 2022, 03:38
Лидерами рейтинга стали Волгоград, Краснодар и Барнаул». Именно в этих городах спрос на платья оказался самым высоким на душу населения. Об этом пишет газета «Известия».
В первую пятерку также попали Ульяновск и Саратов. Наименьший спрос к покупке свадебных платьев наблюдается в Перми, Красноярске и Москве.
В 2019 году спрос на платья вырос на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель увеличился в 15 городах.