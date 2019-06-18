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Posted 18 июня 2019, 15:13

Published 18 июня 2019, 15:13

Modified 1 сентября 2022, 03:38

Updated 1 сентября 2022, 03:38

Составлен рейтинг городов с самым высоким спросом на свадебные платья

18 июня 2019, 15:13
Специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито» назвали российские города, в которых высок спрос на свадебные платья.

Лидерами рейтинга стали Волгоград, Краснодар и Барнаул». Именно в этих городах спрос на платья оказался самым высоким на душу населения. Об этом пишет газета «Известия».

В первую пятерку также попали Ульяновск и Саратов. Наименьший спрос к покупке свадебных платьев наблюдается в Перми, Красноярске и Москве.

В 2019 году спрос на платья вырос на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель увеличился в 15 городах.

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