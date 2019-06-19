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Posted 19 июня 2019, 13:31

Published 19 июня 2019, 13:31

Modified 1 сентября 2022, 03:38

Updated 1 сентября 2022, 03:38

Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны России

19 июня 2019, 13:31
Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини сообщила, что сфера аграрной промышленности стран-членов ЕС уже восстановилась после принятых в 2014 году контрсанкций со стороны Российской Федерации. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале европейского парламента.

По ее словам, агропромышленная сфера Евросоюза показала высокую стойкость и смогла наладить поставки с альтернативных рынков, сообщает RNS. Начиная с 2013 года совокупный объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 14,6%. К 2018 году этот показатель составил 137,4 миллиарда евро.

Кроме того, она добавила, что мониторинг влияния контрсанкций проводится регулярно. По словам Могерини, их воздействию на экономику Евросоюза оценивается как умеренное.

В августе 2014 года РФ в ответ на антироссийские санкции ввела эмбарго на некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продуктов из Америки, стран-членов Евросоюза, Австралии и Норвегии. В частности, запрет распространился на мясо, колбасу, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты.

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