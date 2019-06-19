Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны России

Posted 19 июня 2019, 13:31
Published 19 июня 2019, 13:31
Modified 1 сентября 2022, 03:38
Updated 1 сентября 2022, 03:38
По ее словам, агропромышленная сфера Евросоюза показала высокую стойкость и смогла наладить поставки с альтернативных рынков, сообщает RNS. Начиная с 2013 года совокупный объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 14,6%. К 2018 году этот показатель составил 137,4 миллиарда евро.
Кроме того, она добавила, что мониторинг влияния контрсанкций проводится регулярно. По словам Могерини, их воздействию на экономику Евросоюза оценивается как умеренное.
В августе 2014 года РФ в ответ на антироссийские санкции ввела эмбарго на некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продуктов из Америки, стран-членов Евросоюза, Австралии и Норвегии. В частности, запрет распространился на мясо, колбасу, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты.