Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны России

В августе 2014 года РФ в ответ на антироссийские санкции ввела эмбарго на некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продуктов из Америки, стран-членов Евросоюза, Австралии и Норвегии. В частности, запрет распространился на мясо, колбасу, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты.