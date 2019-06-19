Ярмарка вакансий для инвалидов пройдёт во Владивостоке

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе краевой администрации, соискателей с ограниченной трудоспособностью приглашают на работу предприятия сфер страхования и торговли, образовательные учреждения, банки и другие организации. На этот раз участие в мероприятии примут порядка 40 работодателей. По предварительным данным, они смогут предложить около 250 вакансий. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения».