Ярмарка вакансий для инвалидов пройдёт во Владивостоке

Posted 19 июня 2019, 05:46
Published 19 июня 2019, 05:46
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе краевой администрации, соискателей с ограниченной трудоспособностью приглашают на работу предприятия сфер страхования и торговли, образовательные учреждения, банки и другие организации. На этот раз участие в мероприятии примут порядка 40 работодателей. По предварительным данным, они смогут предложить около 250 вакансий. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения».
Помимо прочего на ярмарке будет работать специальная площадка «Хобби». Представители Центра адаптивного спорта, танцевальных и хореографических групп для инвалидов расскажут, где можно активно и с пользой провести свободное время. Посетители смогут получить консультации по социальным правам и гарантиям при трудоустройстве инвалидов. Сотрудники краевого центра занятости проведут для всех желающих мастер-класс «Учись искать работу».
«Мы приглашаем всех граждан с инвалидностью, а также их родственников посетить ярмарку вакансий. Специалисты предложат разные варианты и подберут работу с учётом состояния здоровья», — подчеркивают организаторы.
Мероприятие пройдет 26 июня с 10 утра до часу дня в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» (ВГУЭС).