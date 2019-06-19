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Posted 19 июня 2019, 05:46

Published 19 июня 2019, 05:46

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Ярмарка вакансий для инвалидов пройдёт во Владивостоке

Ярмарка вакансий для инвалидов пройдёт во Владивостоке

19 июня 2019, 05:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Приморский центр занятости населения проведёт очередную ярмарку вакансий для граждан с инвалидностью «Поверь в себя!». Мероприятие состоится 26 июня в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе краевой администрации, соискателей с ограниченной трудоспособностью приглашают на работу предприятия сфер страхования и торговли, образовательные учреждения, банки и другие организации. На этот раз участие в мероприятии примут порядка 40 работодателей. По предварительным данным, они смогут предложить около 250 вакансий. Это стало возможным в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения».

Помимо прочего на ярмарке будет работать специальная площадка «Хобби». Представители Центра адаптивного спорта, танцевальных и хореографических групп для инвалидов расскажут, где можно активно и с пользой провести свободное время. Посетители смогут получить консультации по социальным правам и гарантиям при трудоустройстве инвалидов. Сотрудники краевого центра занятости проведут для всех желающих мастер-класс «Учись искать работу».

«Мы приглашаем всех граждан с инвалидностью, а также их родственников посетить ярмарку вакансий. Специалисты предложат разные варианты и подберут работу с учётом состояния здоровья», — подчеркивают организаторы.

Мероприятие пройдет 26 июня с 10 утра до часу дня в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» (ВГУЭС).

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