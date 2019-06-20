Картина дня в Приморье: ливни, блондинка и чудодейственный эффект Путина

Жители многоквартирного дома, расположенного на улице Крыгина, в социальных сетях поделились своими «впечатлениями» от произошедшего пожара, который практически уничтожил крышу дома. У одной из жительниц Владивостока квартира расположена рядом с той, где и произошло возгорание. Она в Facebook сообщила, что, к счастью, её квартира не сгорела, но восстанавливать предстоит многое. Да и жить, скорее всего, в ней сейчас невозможно.