Картина дня в Приморье: ливни, блондинка и чудодейственный эффект Путина

Posted 20 июня 2019, 13:18
Published 20 июня 2019, 13:18
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили приморские синоптики. По региону ожидаются ливни, грозы, порывистый ветер и даже град. Сильные дожди придутся на вечер 20 июня, ночь и день 21 июня.
Ожидаемое количество осадков — 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. В ряде районов пройдут очень сильные дожди до 50 миллиметров.
Ночью 22 июня ливень будет идти на побережье Тернейского района.
Погорельцы
Жители многоквартирного дома, расположенного на улице Крыгина, в социальных сетях поделились своими «впечатлениями» от произошедшего пожара, который практически уничтожил крышу дома. У одной из жительниц Владивостока квартира расположена рядом с той, где и произошло возгорание. Она в Facebook сообщила, что, к счастью, её квартира не сгорела, но восстанавливать предстоит многое. Да и жить, скорее всего, в ней сейчас невозможно.
Стоит отметить, что местные пытаются провести оценку ущерба от пожара. Но УК Эгершельд до сих пор не направила комиссию к погорельцам.
Реверсивное движение
Во Владивостоке появится реверсивное движение. Планируется, что организовано оно будет на новой дороге на улице Нефтеветка, где сейчас проводят ремонтные работы. Дорога станет альтернативной на время проведения капитального ремонта Некрасовского путепровода.
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Владивостока, на следующей неделе будет утверждена схема движения транспорта на улице Нефтеветка. Кроме того, известно, что ремонтировать дорожное полотно будут по очереди по направлениям и полосам.
Блондинка из Владивостока
Девушка, которая почти 20 лет прожила в Приморье, стала обладательницей титула Miss Blonde 2019. Она приняла участие в украинском конкурсе красоты.
Отметим, в Киеве состоялся конкурс Miss Blonde 2019, в котором приняла участие 24-летняя Валентина Струкало. В финал конкурса вышли 20 девушек, однако Валентине удалось одержать победу и получить звание Miss Blonde 2019.
Одному из украинских СМИ девушка рассказала о том, что несколько лет назад она окончила Дальневосточный Федеральный университет во Владивостоке. А два года назад по семейным обстоятельствам она переехала на Украину.
«Прямая линия» с Владимиром Путиным
Во время «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину в прямом эфире показали, как в Приморском крае в бухте Средняя началось освобождение косаток из так называемой «китовой тюрьмы». Съёмочная группа транслировала сюжет о том, как началась погрузка нескольких животных в специальные контейнеры, в которых их доставят в район Шантарских островов в Охотском море.
Тем не менее, ранее сотрудники ВНИРО утверждали, что работы по освобождению косаток и белух из вольеров ещё не завершены.
Стоит отметить, что после этого скандала в России хотят запретить вылов мормлеков в культурно-просветительских целях. Если инициатива будет одобрена, ловить животных можно будет исключительно в научных целях. Об этом во время эфира с президентом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.