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Posted 20 июня 2019, 06:18

Published 20 июня 2019, 06:18

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Магаданский школьник упал в открытый колодец и умер

Магаданский школьник упал в открытый колодец и умер

20 июня 2019, 06:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
В ста метрах от жилого дома в городе Сусуман в Магаданской области в открытый канализационный люк провалился 12-летний подросток. К сожалению, он получил серьёзные травмы и погиб, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия произошла в среду, 19 июня, в самый разгар рабочего дня. Люди, которые проходили мимо теплотрассы, увидели внутри колодца мальчика и вызвали спасателей.

После того, как школьник был извлечён на воздух, его отправили в больницу района. Но к этому времени врачи уже ничего не смогли сделать — мальчик был мёртв. Сотрудники медучреждения только констатировали его смерть. Во время падения ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

На данный момент следственные органы ведут расследование, в ходе которого планируют установить все причины инцидента, а также опросить родителей и друзей погибшего мальчика, осмотреть место происшествия.

Также планируется дать оценку работы специалистов, который отвечают за содержание и эксплуатацию теплосетей города.

Отметим, что в период летних каникул во дворах и на дорогах становится очень много школьников, которые часто становятся жертвами несчастных случаев или ДТП. Родителям необходимо обратить внимание на то, чем заняты их дети во время летнего отдыха.

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#Новости#Магаданская область#Школьники#Канализационный колодец#Смерть
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