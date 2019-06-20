Магаданский школьник упал в открытый колодец и умер

Posted 20 июня 2019, 06:18
Published 20 июня 2019, 06:18
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Трагедия произошла в среду, 19 июня, в самый разгар рабочего дня. Люди, которые проходили мимо теплотрассы, увидели внутри колодца мальчика и вызвали спасателей.
После того, как школьник был извлечён на воздух, его отправили в больницу района. Но к этому времени врачи уже ничего не смогли сделать — мальчик был мёртв. Сотрудники медучреждения только констатировали его смерть. Во время падения ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.
На данный момент следственные органы ведут расследование, в ходе которого планируют установить все причины инцидента, а также опросить родителей и друзей погибшего мальчика, осмотреть место происшествия.
Также планируется дать оценку работы специалистов, который отвечают за содержание и эксплуатацию теплосетей города.
Отметим, что в период летних каникул во дворах и на дорогах становится очень много школьников, которые часто становятся жертвами несчастных случаев или ДТП. Родителям необходимо обратить внимание на то, чем заняты их дети во время летнего отдыха.