Магаданский школьник упал в открытый колодец и умер

После того, как школьник был извлечён на воздух, его отправили в больницу района. Но к этому времени врачи уже ничего не смогли сделать — мальчик был мёртв. Сотрудники медучреждения только констатировали его смерть. Во время падения ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.