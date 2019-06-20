С потолка всё льётся: пострадавшие рассказали о последствиях пожара во Владивостоке

Posted 20 июня 2019, 00:13
Published 20 июня 2019, 00:13
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Жители многоквартирного дома, расположенного на улице Крыгина, в социальных сетях поделились своими «впечатлениями» от произошедшего пожара, который практически уничтожил крышу дома. У одной из жительниц Владивостока квартира расположена рядом с той, где и произошло возгорание. Она в Facebook сообщила, что, к счастью, её квартира не сгорела, но восстанавливать предстоит многое. Да и жить, скорее всего, в ней сейчас невозможно.
«Естественно, что воды по щиколотку, гарью воняет, с потолка льётся, техника тоже под большим вопросом, электричество тоже пока не рискуют давать. Но все живы. Да, предстоит очень серьёзный ремонт. Увы, это последствие пожаров. Главное, чтобы количество ливней было минимальным», — рассказала жительница Владивостока.
В соцсетях некоторые жители многоквартирного дома указали на то, что, как только начался пожар, им удалось только схватить своих домашних животных, гаджеты и документы и покинуть помещение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в дневное время в доме по улице Крыгина начался пожар. Уже через считанные минуты на место прибыли спасатели, которые почти за три часа смогли полностью ликвидировать возгорание. Специалисты пояснили, что изначально пожар случился в одной из квартир на пятом этаже, а в дальнейшем пламя перекинулось на крышу дома, почти полностью уничтожив её.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, что ремонт крыши будет осуществлён за счёт средств из городского бюджета.