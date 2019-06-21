Подведены итоги тренинга по кибербезопаности Cyber Polygon

Станислав Кузнецов подчеркнул, что в ходе тренинга отрабатывались меры противодействия атакам по сети аэропортов и авиакомпаний, которые расположены в разных странах. Это был первый опыт совместной тренировки бизнес-структур в рамках обмена значимой информацией, а также содействия друг другу в предотвращении крупного ущерба для бизнеса.