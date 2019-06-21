Подведены итоги тренинга по кибербезопаности Cyber Polygon

Posted 21 июня 2019, 17:52
Published 21 июня 2019, 17:52
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Тренинг проходил по трем сценариям, сообщает Newsnn.ru. Первый предусматривал противостояние масштабной DDoS-атаке. Второй этап был связан с эмуляцией веб-инъекций, представляющей атаку на веб-ресурсы. В ходе третьего сценария разработчики тренинга предприняли попытку сэмулировать распространенный метод доставки вредоносного программного обеспечения — фишинг.
В рамках тренинга участники первоначально защищались поодиночке, затем посредством платформы обмена данными подключались и другие участники. Отмечается, что командная работа повысила эффективность защиты от киберугроз в семь раз.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов акцентировал внимание на повышенной заинтересованности к тренингу. К прямой трансляции подключилось свыше двухсот тридцати компаний, а аудитория составляла от десяти до двенадцати миллионов человек по всему миру.
Станислав Кузнецов подчеркнул, что в ходе тренинга отрабатывались меры противодействия атакам по сети аэропортов и авиакомпаний, которые расположены в разных странах. Это был первый опыт совместной тренировки бизнес-структур в рамках обмена значимой информацией, а также содействия друг другу в предотвращении крупного ущерба для бизнеса.
Отмечается, что этот тренинг будет носить ежегодный характер и с каждым разом в нем будет участвовать большее количество компаний и институтов, желающих сделать цифровой мир безопасным.