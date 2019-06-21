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Posted 21 июня 2019, 17:52

Published 21 июня 2019, 17:52

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Подведены итоги тренинга по кибербезопаности Cyber Polygon

21 июня 2019, 17:52
В Москве на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком, подвели итоги онлайн-тренинга Cyber Polygon. Так, участниками обсуждалось сотрудничество в сфере противостояния киберугрозам.

Тренинг проходил по трем сценариям, сообщает Newsnn.ru. Первый предусматривал противостояние масштабной DDoS-атаке. Второй этап был связан с эмуляцией веб-инъекций, представляющей атаку на веб-ресурсы. В ходе третьего сценария разработчики тренинга предприняли попытку сэмулировать распространенный метод доставки вредоносного программного обеспечения — фишинг.

В рамках тренинга участники первоначально защищались поодиночке, затем посредством платформы обмена данными подключались и другие участники. Отмечается, что командная работа повысила эффективность защиты от киберугроз в семь раз.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов акцентировал внимание на повышенной заинтересованности к тренингу. К прямой трансляции подключилось свыше двухсот тридцати компаний, а аудитория составляла от десяти до двенадцати миллионов человек по всему миру.

Станислав Кузнецов подчеркнул, что в ходе тренинга отрабатывались меры противодействия атакам по сети аэропортов и авиакомпаний, которые расположены в разных странах. Это был первый опыт совместной тренировки бизнес-структур в рамках обмена значимой информацией, а также содействия друг другу в предотвращении крупного ущерба для бизнеса.

Отмечается, что этот тренинг будет носить ежегодный характер и с каждым разом в нем будет участвовать большее количество компаний и институтов, желающих сделать цифровой мир безопасным.

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