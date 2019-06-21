Приморского бизнесмена на несколько лет лишили свободы

В итоге, суд признал виновными Олега Дроздова и его сообщника. Бизнесмен получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему необходимо будет заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Его сообщник получил пять лет условного срока и штраф в размере 600 тысяч рублей.