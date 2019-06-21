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Posted 21 июня 2019, 07:19

Published 21 июня 2019, 07:19

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Приморского бизнесмена на несколько лет лишили свободы

Приморского бизнесмена на несколько лет лишили свободы

21 июня 2019, 07:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Уголовное дело
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении приморского бизнесмена Олега Дроздова. Судебный процесс длился почти шесть лет. Обвинительный приговор получил и его сообщник, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации ТАСС, в судебном заседании было доказано, что Олег Дроздов похитил 300 миллионов рублей на строительстве полигона твёрдых бытовых отходов к Саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. В своё время бизнесмен и его сообщник обманули заказчика, в результате чего им удалось похитить крупную сумму денег.

В итоге, суд признал виновными Олега Дроздова и его сообщника. Бизнесмен получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему необходимо будет заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Его сообщник получил пять лет условного срока и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре 2016 года Европейский суд по правам человека признал арест бизнесмена незаконным. Рассматривать уголовное дело в суде начали в 2015 году.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Бизнесмен
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