Приморского бизнесмена на несколько лет лишили свободы

Posted 21 июня 2019, 07:19
Published 21 июня 2019, 07:19
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По информации ТАСС, в судебном заседании было доказано, что Олег Дроздов похитил 300 миллионов рублей на строительстве полигона твёрдых бытовых отходов к Саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. В своё время бизнесмен и его сообщник обманули заказчика, в результате чего им удалось похитить крупную сумму денег.
В итоге, суд признал виновными Олега Дроздова и его сообщника. Бизнесмен получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему необходимо будет заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Его сообщник получил пять лет условного срока и штраф в размере 600 тысяч рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в декабре 2016 года Европейский суд по правам человека признал арест бизнесмена незаконным. Рассматривать уголовное дело в суде начали в 2015 году.