Женщины в Приморье обучаются востребованным в регионе специальностям

«Перечень направлений, по которым могут пройти обучение безработные приморцы, на сегодняшний день насчитывает более 30 востребованных специальностей. В центрах занятости уделяется внимание организации обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трёх лет. Также в этом году более 160 мам, воспитывающих детей до трех лет и находящихся в отпуске, обновили свои профессиональные знания и навыки при содействии службы занятости Приморья», — информируют сотрудники центра.