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Posted 21 июня 2019, 04:09

Published 21 июня 2019, 04:09

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Женщины в Приморье обучаются востребованным в регионе специальностям

Женщины в Приморье обучаются востребованным в регионе специальностям

21 июня 2019, 04:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Трудоустройство
В 2019 году в органы службы занятости Приморского края за направлением на бесплатное обучение обратились свыше 1,2 тысячи женщин. Обучение завершили уже 988 человек, более половины из них смогли трудоустроиться на предприятия Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации приморского края, наибольшей популярностью у жительниц края пользуется специальность «кладовщик». По этому направлению с начала года обучились 170 человек. Ещё 93 женщины выбрали специальность «повар», 82 человека прошли обучение профессии парикмахера, 68 — освоили профессию «оператор ЭВМ». Обучение проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2021 годы.

«Перечень направлений, по которым могут пройти обучение безработные приморцы, на сегодняшний день насчитывает более 30 востребованных специальностей. В центрах занятости уделяется внимание организации обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трёх лет. Также в этом году более 160 мам, воспитывающих детей до трех лет и находящихся в отпуске, обновили свои профессиональные знания и навыки при содействии службы занятости Приморья», — информируют сотрудники центра.

Исполняющая обязанности директора департамента Светлана Красицкая убеждена, что в период вынужденной паузы в карьере женщине очень важно не утратить свои компетенции как специалиста.

«Длительный перерыв в работе часто ведет к потере профессиональных навыков. Обучение востребованным специальностям по направлению службы занятости — хорошая возможность сохранить и повысить уровень компетенции и остаться востребованной на рынке труда», — комментирует глава ведомства.

Возможность пройти профессиональное обучение за счет службы занятости женщины в отпуске по уходу за ребенком получили с выходом в мае 2012 года Указа Президента, касающегося демографической политики.

#Новости#Общество#Трудоустройство#АПК
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