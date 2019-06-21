Женщины в Приморье обучаются востребованным в регионе специальностям

Posted 21 июня 2019, 04:09
Published 21 июня 2019, 04:09
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации приморского края, наибольшей популярностью у жительниц края пользуется специальность «кладовщик». По этому направлению с начала года обучились 170 человек. Ещё 93 женщины выбрали специальность «повар», 82 человека прошли обучение профессии парикмахера, 68 — освоили профессию «оператор ЭВМ». Обучение проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013–2021 годы.
«Перечень направлений, по которым могут пройти обучение безработные приморцы, на сегодняшний день насчитывает более 30 востребованных специальностей. В центрах занятости уделяется внимание организации обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трёх лет. Также в этом году более 160 мам, воспитывающих детей до трех лет и находящихся в отпуске, обновили свои профессиональные знания и навыки при содействии службы занятости Приморья», — информируют сотрудники центра.
Исполняющая обязанности директора департамента Светлана Красицкая убеждена, что в период вынужденной паузы в карьере женщине очень важно не утратить свои компетенции как специалиста.
«Длительный перерыв в работе часто ведет к потере профессиональных навыков. Обучение востребованным специальностям по направлению службы занятости — хорошая возможность сохранить и повысить уровень компетенции и остаться востребованной на рынке труда», — комментирует глава ведомства.
Возможность пройти профессиональное обучение за счет службы занятости женщины в отпуске по уходу за ребенком получили с выходом в мае 2012 года Указа Президента, касающегося демографической политики.