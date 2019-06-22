Картина дня в Приморье: перестрелка, тайфун и цены за проезд в автобусах

По информации Instagram-паблика vlnews24, автомобили Toyota Vitz и Toyota Crown въехали на территорию парковки. После этого из авто седана вышли неизвестные и начали стрельбу по пассажирам малолитражки. Двое получили травмы, после чего их доставили в больницу, а инициаторы перестрелки скрылись в неизвестном направлении. Кадры с места происшествия запечатлела камера наружного наблюдения кинотеатра.