Картина дня в Приморье: перестрелка, тайфун и цены за проезд в автобусах

Posted 22 июня 2019, 08:45
Published 22 июня 2019, 08:45
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Не такая уж и Тихая
В районе улицы Добровольского во Владивостоке произошла перестрелка. Двое участников инцидента получили серьёзные ранения. Произошедшее прокомментировали в правоохранительных органах.
По информации Instagram-паблика vlnews24, автомобили Toyota Vitz и Toyota Crown въехали на территорию парковки. После этого из авто седана вышли неизвестные и начали стрельбу по пассажирам малолитражки. Двое получили травмы, после чего их доставили в больницу, а инициаторы перестрелки скрылись в неизвестном направлении. Кадры с места происшествия запечатлела камера наружного наблюдения кинотеатра.
Проезд в автобусах Владивостока
Ценник за проезд в автобусах Владивостока совсем скоро возрастёт, однако не превысит 30 рублей. Такое заявление сделал глава города Олег Гуменюк. Градоначальник отметил, что на данный момент специалисты администрации производят специальные подсчёты исходя из данных, которые им предоставили перевозчики. Новую стоимость официально объявят в ближайшее время.
Первый в сезоне тайфун
Главный синоптик Приморья Борис Кубай сообщил, что в конце июня приморцев ожидает вероятная встреча с первым в сезоне тайфуном. По предварительным данным, которыми владеют специалисты, своё влияние на погоду он окажет на следующих выходных.
Во Владивостоке на выходных ожидается тёплая погода, однако в субботу вечером может пройти небольшой дождь. Температурный фон однородный. Минимальная температура воздуха +11…+14 градусов, максимальная +18…+22, в пригороде на 2–3 градуса выше.