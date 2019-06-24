«Бомбическую бич» споют выпускникам Владивостока

Posted 24 июня 2019, 03:09
Published 24 июня 2019, 03:09
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что на праздничном мероприятии для выпускников выступит музыкальная группа GAZIROVKA. Скорее всего, это крайне порадует абитуриентов. Среди молодёжи группа пользуется популярностью. Однако многие композиции коллектива отличаются довольно откровенным или вызывающим содержанием. В частности, в композиции Black звучат следующие слова: «… танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимая своё платье». А в песне Nirvana есть такие строчки: «Так постоянно все мысли в тумане. Даже с утра моя милая в хламе».
В репертуарный список входят и такие композиции, как «Фейковый абсент», «Яйца в кулак», «Виски, кола, доллар», «Пьяная клубника», «Немножечко бухая», «Бомбическая бич».
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что общегородской выпускной состоится в пятницу, 28 июня. В мэрии города поясняли, что для выпускников будут организованы сразу несколько площадок, начиная от фотозоны и заканчивая караоке. Помимо этого для выпускников пустят праздничный салют.
Вход на мероприятие будет осуществляться по приглашениям. Вместе с выпускником зайти может и один родитель.
Напомним, о том, что общегородскому выпускному быть, стало известно ещё во время проведения последних звонков в школах Владивостока. На мероприятии побывал и глава города Олег Гуменюк, который не только пригласил школьников, но и рассказал о том, что на мероприятии их ещё раз «проводят в последний путь».