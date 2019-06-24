«Бомбическую бич» споют выпускникам Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что на праздничном мероприятии для выпускников выступит музыкальная группа GAZIROVKA. Скорее всего, это крайне порадует абитуриентов. Среди молодёжи группа пользуется популярностью. Однако многие композиции коллектива отличаются довольно откровенным или вызывающим содержанием. В частности, в композиции Black звучат следующие слова: «… танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимая своё платье». А в песне Nirvana есть такие строчки: «Так постоянно все мысли в тумане. Даже с утра моя милая в хламе».