В Перми ищут нового владельца для «здания со львами»

В Перми продается знаменитое «здание со львами». Его стоимость оценена в 230 миллионов рублей.

Как следует из объявления о продаже, площадь офисных помещений здания - 4201,7, земельного участка - 3213 квадратных метра, сообщает properm.ru. Кроме этого, в стоимость входит собственная парковка. Правда, доля в праве на здание не полная, она составляет 91%. Строение было возведено в 1947 году для «Молотовугля». Оно является последним в городе зданием в стиле сталинского ампира.