В Перми ищут нового владельца для «здания со львами»

Posted 24 июня 2019, 12:39
Published 24 июня 2019, 12:39
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как следует из объявления о продаже, площадь офисных помещений здания - 4201,7, земельного участка - 3213 квадратных метра, сообщает properm.ru.
Кроме этого, в стоимость входит собственная парковка. Правда, доля в праве на здание не полная, она составляет 91%.
Строение было возведено в 1947 году для «Молотовугля». Оно является последним в городе зданием в стиле сталинского ампира.