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Posted 24 июня 2019, 12:39

Published 24 июня 2019, 12:39

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В Перми ищут нового владельца для «здания со львами»

24 июня 2019, 12:39
В Перми продается знаменитое «здание со львами». Его стоимость оценена в 230 миллионов рублей.

Как следует из объявления о продаже, площадь офисных помещений здания - 4201,7, земельного участка - 3213 квадратных метра, сообщает properm.ru.

Кроме этого, в стоимость входит собственная парковка. Правда, доля в праве на здание не полная, она составляет 91%.

Строение было возведено в 1947 году для «Молотовугля». Оно является последним в городе зданием в стиле сталинского ампира.

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