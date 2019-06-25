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Posted 24 июня 2019, 23:14

Published 24 июня 2019, 23:14

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Экс-руководитель департамента Минпромторга арестован в Хабаровске

Экс-руководитель департамента Минпромторга арестован в Хабаровске

24 июня 2019, 23:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Взятка
Экс-руководитель департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации был задержан и арестован в Хабаровске в качестве подозреваемого в получении взятки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Следственный комитет России ранее заявлял, что на сегодняшний день ведется расследование уголовного дела, где 38-летний бывший чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он был доставлен оперативниками из Москвы в Хабаровск, где его взяли под стражу.

Также в рамках расследования этого дела фигурирует 58-летний глава компании «Азия Лес», который подозревается в даче этой самой крупной взятки и еще один мужчина, ставший посредником в передачи денег.

По информации от СК, на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2019 годы, бывший глава одного из департаментов Минпромторга стал покровителем компании «Азия Лес» и за 78 миллионов рублей, которые были переданы через посредника и счета организации, осуществлял беспроблемную выдачу субсидий одной из крупнейших лесопромышленных компаний Хабаровского края. Интересно, что учредителем этого предприятия является организация из Суйфеньхэ.

Отметим, что компетентным органам еще предстоит разобраться в произошедшем.

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#Новости#Хабаровский край#Взятка#Дача взятки#Власть#Министерство торговли
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