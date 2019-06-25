Экс-руководитель департамента Минпромторга арестован в Хабаровске

Posted 24 июня 2019, 23:14
Published 24 июня 2019, 23:14
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Следственный комитет России ранее заявлял, что на сегодняшний день ведется расследование уголовного дела, где 38-летний бывший чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он был доставлен оперативниками из Москвы в Хабаровск, где его взяли под стражу.
Также в рамках расследования этого дела фигурирует 58-летний глава компании «Азия Лес», который подозревается в даче этой самой крупной взятки и еще один мужчина, ставший посредником в передачи денег.
По информации от СК, на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2019 годы, бывший глава одного из департаментов Минпромторга стал покровителем компании «Азия Лес» и за 78 миллионов рублей, которые были переданы через посредника и счета организации, осуществлял беспроблемную выдачу субсидий одной из крупнейших лесопромышленных компаний Хабаровского края. Интересно, что учредителем этого предприятия является организация из Суйфеньхэ.
Отметим, что компетентным органам еще предстоит разобраться в произошедшем.