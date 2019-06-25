Экс-руководитель департамента Минпромторга арестован в Хабаровске

По информации от СК, на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2019 годы, бывший глава одного из департаментов Минпромторга стал покровителем компании «Азия Лес» и за 78 миллионов рублей, которые были переданы через посредника и счета организации, осуществлял беспроблемную выдачу субсидий одной из крупнейших лесопромышленных компаний Хабаровского края. Интересно, что учредителем этого предприятия является организация из Суйфеньхэ.