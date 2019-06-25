За два месяца до ВЭФ в Приморье активизировались мошенники

В управлении Роспотребнадзора по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что мошенники в регионе могут представляться сотрудниками Роспотребнадзора, а затем предупреждать о якобы запланированных проверках и предлагать на платной основе документы для «уголка потребителя». В ведомстве пояснили, что они не осуществляют деятельность по распространению продукции на коммерческой основе.