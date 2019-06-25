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Posted 25 июня 2019, 07:56

Published 25 июня 2019, 07:56

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

За два месяца до ВЭФ в Приморье активизировались мошенники

За два месяца до ВЭФ в Приморье активизировались мошенники

25 июня 2019, 07:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Восточный экономический форум
В Приморье участились нарушения, связанные с мошенничеством. Неизвестные предоставляют предпринимателям ложную информацию и предлагают приобрести документы для «уголка потребителя». На это стоит обратить внимание тем, кто участвует в организации Восточного экономического форума, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В управлении Роспотребнадзора по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что мошенники в регионе могут представляться сотрудниками Роспотребнадзора, а затем предупреждать о якобы запланированных проверках и предлагать на платной основе документы для «уголка потребителя». В ведомстве пояснили, что они не осуществляют деятельность по распространению продукции на коммерческой основе.

Всем предпринимателям, включая тех, кто принимает участие в организации V Восточного экономического форума, стоит обратить на это внимание. В случае, если они зафиксировали факт нарушения, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, в 2019 году участников Восточного экономического форума примет круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia. Для размещения гостей доступно более 2 тысяч комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в текущем году юбилейный V Восточный экономический форум состоится с 4 по 6 сентября на территории кампуса ДВФУ.

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#Новости#Общество#Владивосток#Восточный экономический форум#Малые и средние предприятия#ВЭФ-2019
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