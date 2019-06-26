Человеческие пробки и мёртвое место: блогер раскритиковал Владивосток

«Человеческие пробки — норма для Владивостока: не улица, а полоса препятствий. Прибавьте к этому загазованность и шум от машин. Единственная пешеходная улица города на самом деле совсем не пешеходная: Здесь оставили проезд машин во дворы для жителей и бизнеса, но забыли сделать временное ограничение и следить за парковкой. Типичный Владивосток: в городе сложно смотреть по сторонам, ведь в любой момент может попасться ступенька, яма, припаркованная машина или тротуар просто может пропасть. Но давайте всё же это сделаем», — рассказал блогер.