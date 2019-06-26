Человеческие пробки и мёртвое место: блогер раскритиковал Владивосток

Posted 26 июня 2019, 04:30
Published 26 июня 2019, 04:30
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В своём блоге Аркадий Гершман отметил, что Владивосток — «город не для людей». А своим внешним видом краевой центр якобы прогоняет людей с улиц, мотивируя закрыться в квартире с «алкоголем в руках». А заметил он, судя по его посту, многое. Во-первых, раскритиковал он пешеходные дорожки, улицы, которые, по его мнению, наповал заставлены транспортными средствами. Более того, Аркадий Гермаш считает, что тактильная плитка и вовсе выглядит, как издевательство над людьми.
«Человеческие пробки — норма для Владивостока: не улица, а полоса препятствий. Прибавьте к этому загазованность и шум от машин. Единственная пешеходная улица города на самом деле совсем не пешеходная: Здесь оставили проезд машин во дворы для жителей и бизнеса, но забыли сделать временное ограничение и следить за парковкой. Типичный Владивосток: в городе сложно смотреть по сторонам, ведь в любой момент может попасться ступенька, яма, припаркованная машина или тротуар просто может пропасть. Но давайте всё же это сделаем», — рассказал блогер.
Главная видовая площадка города, по его мнению, и вовсе — позор, который, если показать на фотографиях туристам, никто в дальнейшем посещать город не захочет. Не понравилась критику и набережная Спортивной гавани. В своём блоге он опубликовал фотографии общественных мест других городов и сравнил их с набережной во Владивостоке. Больше на городскую набережную, по его мнению подходит набережная Цесаревича. Однако и это место его особо не впечатлило.
«Здесь же типичный пример мёртвого места: здесь переделали множество старых корпусов, где могли бы разместиться творческие кластеры, рестораны, офисы и другие центры притяжения жителей, но всё стоит пустым. В итоге у города нет хорошего места», — пояснил Аркадий Гермаш.
Блогер добавил, что, по его мнению, в столице Дальнего Востока нет благоустроенных общественных мест, где люди смогут спокойно посидеть и отдохнуть.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё один блогер Илья Варламов раскритиковал Владивосток. Городу он посвятил сразу несколько постов.