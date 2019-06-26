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Posted 26 июня 2019, 04:30

Published 26 июня 2019, 04:30

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Человеческие пробки и мёртвое место: блогер раскритиковал Владивосток

26 июня 2019, 04:30
Сюжет
Эксклюзив
Блогер Аркадий Гершман, который посетил Владивосток, был крайне удивлён. В своём блоге он рассказал об улицах, неудобных пешеходных дорожках, «издевательской» тактильной плитке, а также о «мёртвой» набережной Цесаревича и «позорной» видовой площадке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В своём блоге Аркадий Гершман отметил, что Владивосток — «город не для людей». А своим внешним видом краевой центр якобы прогоняет людей с улиц, мотивируя закрыться в квартире с «алкоголем в руках». А заметил он, судя по его посту, многое. Во-первых, раскритиковал он пешеходные дорожки, улицы, которые, по его мнению, наповал заставлены транспортными средствами. Более того, Аркадий Гермаш считает, что тактильная плитка и вовсе выглядит, как издевательство над людьми.

«Человеческие пробки — норма для Владивостока: не улица, а полоса препятствий. Прибавьте к этому загазованность и шум от машин. Единственная пешеходная улица города на самом деле совсем не пешеходная: Здесь оставили проезд машин во дворы для жителей и бизнеса, но забыли сделать временное ограничение и следить за парковкой. Типичный Владивосток: в городе сложно смотреть по сторонам, ведь в любой момент может попасться ступенька, яма, припаркованная машина или тротуар просто может пропасть. Но давайте всё же это сделаем», — рассказал блогер.

Главная видовая площадка города, по его мнению, и вовсе — позор, который, если показать на фотографиях туристам, никто в дальнейшем посещать город не захочет. Не понравилась критику и набережная Спортивной гавани. В своём блоге он опубликовал фотографии общественных мест других городов и сравнил их с набережной во Владивостоке. Больше на городскую набережную, по его мнению подходит набережная Цесаревича. Однако и это место его особо не впечатлило.

«Здесь же типичный пример мёртвого места: здесь переделали множество старых корпусов, где могли бы разместиться творческие кластеры, рестораны, офисы и другие центры притяжения жителей, но всё стоит пустым. В итоге у города нет хорошего места», — пояснил Аркадий Гермаш.

Блогер добавил, что, по его мнению, в столице Дальнего Востока нет благоустроенных общественных мест, где люди смогут спокойно посидеть и отдохнуть.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё один блогер Илья Варламов раскритиковал Владивосток. Городу он посвятил сразу несколько постов.

#Новости#Общество#Владивосток#Блогеры#Эксклюзив
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