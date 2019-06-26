vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 17:17

Published 26 июня 2019, 17:17

Modified 1 сентября 2022, 03:18

Updated 1 сентября 2022, 03:18

Кличко попытается вернуть киевским проспектам имена Бандеры и Шухевича

26 июня 2019, 17:17
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подаст апелляцию на решение суда о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Мэр планирует обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который ранее отменил решение Киевсовета о переименовании старых названий проспектов Московского и Ватутина. Об этом пишет газета «Известия».

Во вторник, 25 июня Окружной административный суд Киева вернул проспекту Бандеры название Московского, а проспекту Шухевича — имя генерала Ватутина. Это решение не вступит в законную силу, пока не будет рассмотрена апелляция.

На Украине в мае 2015 года был принят закон о декоммунизации, в рамках которого новая власть переименовывает города, села и улицы, а также сносит памятники советским деятелям.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика