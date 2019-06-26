Кличко попытается вернуть киевским проспектам имена Бандеры и Шухевича

Posted 26 июня 2019, 17:17
Published 26 июня 2019, 17:17
Modified 1 сентября 2022, 03:18
Updated 1 сентября 2022, 03:18
Мэр планирует обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который ранее отменил решение Киевсовета о переименовании старых названий проспектов Московского и Ватутина. Об этом пишет газета «Известия».
Во вторник, 25 июня Окружной административный суд Киева вернул проспекту Бандеры название Московского, а проспекту Шухевича — имя генерала Ватутина. Это решение не вступит в законную силу, пока не будет рассмотрена апелляция.
На Украине в мае 2015 года был принят закон о декоммунизации, в рамках которого новая власть переименовывает города, села и улицы, а также сносит памятники советским деятелям.