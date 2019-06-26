Приморец вербовал в запрещённую секту «Свидетели Иеговы»

Корреспонденту агентства об инциденте рассказали в Следственном комитете России по Приморскому краю. Преступление выявили представители пограничного управления ФСБ России по региону. Так, в период с апреля по июнь прошлого года 46-летний житель Приморья пытался организовать вербовку новых членов запрещённой экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России». В итоге, ему предъявлено обвинение за организацию деятельности экстремистской организации.