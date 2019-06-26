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Posted 26 июня 2019, 01:09

Published 26 июня 2019, 01:09

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Приморец вербовал в запрещённую секту «Свидетели Иеговы»

Приморец вербовал в запрещённую секту «Свидетели Иеговы»

26 июня 2019, 01:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Уссурийском городском округе Приморья один из местных жителей организовал центр организации, которая запрещена на территории Российской Федерации. Мужчина уже заключён под стражу, ему предъявили обвинение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Корреспонденту агентства об инциденте рассказали в Следственном комитете России по Приморскому краю. Преступление выявили представители пограничного управления ФСБ России по региону. Так, в период с апреля по июнь прошлого года 46-летний житель Приморья пытался организовать вербовку новых членов запрещённой экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России». В итоге, ему предъявлено обвинение за организацию деятельности экстремистской организации.

Сейчас мужчина находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что официально организация «Свидетели Иеговы» была запрещена в августе 2017 года. В реестр запрещённых организаций она была введена по решению Министерства юстиции России.

#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск
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