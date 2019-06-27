Мамы в шоке: практика в КНР обернулась для школьниц Забайкалья в работу официанток

Изначально родители отправляли своих детей в возрасте от 14 до 17 лет в КНР для того, чтобы они познакомились с искусством и культурой другой страны, развили свои художественные навыки на практике. Планировалось, что школьницы будут расписывать в Китае фасады и разрисовывать матрёшек. Однако, краски и кисти девушкам не понадобились — по приезду их заставили работать официантками в местном китайском кафе.