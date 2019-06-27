Мамы в шоке: практика в КНР обернулась для школьниц Забайкалья в работу официанток

Posted 27 июня 2019, 00:09
Published 27 июня 2019, 00:09
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Изначально родители отправляли своих детей в возрасте от 14 до 17 лет в КНР для того, чтобы они познакомились с искусством и культурой другой страны, развили свои художественные навыки на практике. Планировалось, что школьницы будут расписывать в Китае фасады и разрисовывать матрёшек. Однако, краски и кисти девушкам не понадобились — по приезду их заставили работать официантками в местном китайском кафе.
Поселили детей в подвале без туалета, воды и душа, а на работу заставляли ходить по опасной крыше, из которой торчат железные прутья. Примечательно, что ранее в условиях поездки детям обещали трёхразовое питание в виде шведского стола и даже заработную плату — 20 тысяч рублей в месяц за их художественную работу.
Обеспокоенные мамы, узнавшие о судьбе своих дочек, сразу заявили в полицию. Одна из родительниц рассказала, что её дочь наливает спиртное и раздаёт сигареты, а сами посетители ресторана не стесняются трогать девочку и предлагают присесть рядом, покурить с ними.
Всем произошедшим заинтересовались представители МВД, прокуратуры и министерства иностранных дел. Организована проверка.