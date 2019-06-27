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Posted 27 июня 2019, 00:09

Published 27 июня 2019, 00:09

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Мамы в шоке: практика в КНР обернулась для школьниц Забайкалья в работу официанток

Мамы в шоке: практика в КНР обернулась для школьниц Забайкалья в работу официанток

27 июня 2019, 00:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Юные художницы, уехавшие в Китай на творческую практику от художественной школы города Краснокаменска Забайкальского края, стали официантками в кафе Манджурии. Дети уже несколько дней живут в подвале и обслуживают жителей Китая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Изначально родители отправляли своих детей в возрасте от 14 до 17 лет в КНР для того, чтобы они познакомились с искусством и культурой другой страны, развили свои художественные навыки на практике. Планировалось, что школьницы будут расписывать в Китае фасады и разрисовывать матрёшек. Однако, краски и кисти девушкам не понадобились — по приезду их заставили работать официантками в местном китайском кафе.

Поселили детей в подвале без туалета, воды и душа, а на работу заставляли ходить по опасной крыше, из которой торчат железные прутья. Примечательно, что ранее в условиях поездки детям обещали трёхразовое питание в виде шведского стола и даже заработную плату — 20 тысяч рублей в месяц за их художественную работу.

Обеспокоенные мамы, узнавшие о судьбе своих дочек, сразу заявили в полицию. Одна из родительниц рассказала, что её дочь наливает спиртное и раздаёт сигареты, а сами посетители ресторана не стесняются трогать девочку и предлагают присесть рядом, покурить с ними.

Всем произошедшим заинтересовались представители МВД, прокуратуры и министерства иностранных дел. Организована проверка.

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#Новости#Китай#Кафе#Забайкальский край#Школьница
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