Начальника отдела хабаровского Водоканала подозревают в получении взяток

Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном комитете России по Хабаровскому краю, подозреваемый, который находится в должности начальника отдела городского Водоканала, якобы получил взятки от трёх граждан в сумме более 60 тысяч рублей. Вознаграждение ему дали за то, чтобы ускорить процедуру согласования подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Примечательно, что жители региона, которые дали взятку, добровольно сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Ранее в отношении граждан были возбуждены уголовные дела, однако, в связи с раскаянием, уголовное преследование в отношении них будет прекращено.