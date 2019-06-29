Начальника отдела хабаровского Водоканала подозревают в получении взяток

Posted 29 июня 2019, 05:02
Published 29 июня 2019, 05:02
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном комитете России по Хабаровскому краю, подозреваемый, который находится в должности начальника отдела городского Водоканала, якобы получил взятки от трёх граждан в сумме более 60 тысяч рублей. Вознаграждение ему дали за то, чтобы ускорить процедуру согласования подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Примечательно, что жители региона, которые дали взятку, добровольно сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. Ранее в отношении граждан были возбуждены уголовные дела, однако, в связи с раскаянием, уголовное преследование в отношении них будет прекращено.
Начальник отдела МУП Хабаровска «Водоканал» был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине июня текущего года в отношении двух сотрудников Находкинской таможни было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, подозреваемые занимали должности главных государственных таможенных инспекторов отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Восточный. В определённый момент времени они неоднократно получали денежные вознаграждения от различных фирм за ускоренный выпуск таможенных деклараций. В итоге, одной из сотрудниц удалось получить более 221 тысячи рублей, а второй — 85 тысяч рублей.