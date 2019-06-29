Шоу экскаваторов и редкие машины: День города продолжают отмечать владивостокцы

Posted 29 июня 2019, 07:27
Published 29 июня 2019, 07:27
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В пресс-службе мэрии Владивостока корреспонденту агентства пояснили, что праздничные мероприятия на центральной площади города начались около 11:00 в субботу, 29 июня. Старт празднику дало шоу экскаваторов, что крайне впечатлило жителей и гостей приморской столицы. Кроме того на центральной площади города развернулась выставка редких автомобилей. Юные приморцы, в частности, поспешили сфотографироваться на их фоне.
Вечерняя праздничная программа начнётся с выступления творческих коллективов региона и музыкальных групп. После этого начнётся концерт певицы Эмма М, который, по словам организаторов, будет сопровождаться пенной вечеринкой. А в 22:00 гости праздника увидят красочный салют.
Но и на этом мероприятия, посвящённые Дню города, не закончатся. Организаторы сообщили, что в 22:20 все желающие смогут увидеть последнее шоу экскаваторов, которое пройдёт вместе с файер-шоу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2019 году день города начался не с шествия. Его решили отменить. Поэтому дорогу в центре города не перекрыли. Наверное, не порадовала только приморцев в праздничный день погода. В субботу, 29 июня, в столице Дальнего Востока прошёл дождь, а температура воздуха понизилась на несколько градусов.