Шоу экскаваторов и редкие машины: День города продолжают отмечать владивостокцы

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2019 году день города начался не с шествия. Его решили отменить. Поэтому дорогу в центре города не перекрыли. Наверное, не порадовала только приморцев в праздничный день погода. В субботу, 29 июня, в столице Дальнего Востока прошёл дождь, а температура воздуха понизилась на несколько градусов.