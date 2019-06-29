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Posted 29 июня 2019, 07:27

Published 29 июня 2019, 07:27

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Шоу экскаваторов и редкие машины: День города продолжают отмечать владивостокцы

29 июня 2019, 07:27
Во Владивостоке продолжают отмечать день города. Праздничные мероприятия прошли во всех районах краевого центра. А представители администрации приморской столицы рассказали, что больше всего привлекло внимание жителей и гостей Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе мэрии Владивостока корреспонденту агентства пояснили, что праздничные мероприятия на центральной площади города начались около 11:00 в субботу, 29 июня. Старт празднику дало шоу экскаваторов, что крайне впечатлило жителей и гостей приморской столицы. Кроме того на центральной площади города развернулась выставка редких автомобилей. Юные приморцы, в частности, поспешили сфотографироваться на их фоне.

Вечерняя праздничная программа начнётся с выступления творческих коллективов региона и музыкальных групп. После этого начнётся концерт певицы Эмма М, который, по словам организаторов, будет сопровождаться пенной вечеринкой. А в 22:00 гости праздника увидят красочный салют.

Но и на этом мероприятия, посвящённые Дню города, не закончатся. Организаторы сообщили, что в 22:20 все желающие смогут увидеть последнее шоу экскаваторов, которое пройдёт вместе с файер-шоу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2019 году день города начался не с шествия. Его решили отменить. Поэтому дорогу в центре города не перекрыли. Наверное, не порадовала только приморцев в праздничный день погода. В субботу, 29 июня, в столице Дальнего Востока прошёл дождь, а температура воздуха понизилась на несколько градусов.

#Новости#Общество#Владивосток#День города
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