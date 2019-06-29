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Posted 29 июня 2019, 14:13

Published 29 июня 2019, 14:13

Modified 1 сентября 2022, 03:42

Updated 1 сентября 2022, 03:42

В пострадавшие от паводка районы Иркутской области направят помощь

29 июня 2019, 14:13
Законодательное собрание Иркутской области проведет внеочередное заседание для выделения денег пострадавшим от наводнения районам, сообщает Irk.ru.

Спикер регионального парламента Иркутской области Сергей Сокол пообещал в ближайшее время созвать внеочередное заседание, чтобы решить вопрос предоставления бюджетных средств пострадавшим от паводка районам.

На сегодня наибольшие разрушения от наводнения регистрируются в Нижнеудинском, Куйтунском, Тулунском, Чунском, Заларинском и Зиминском районах области. Известно о первых человеческих жертвах. Многие люди остались без крова и средств к существованию.

Синоптики дают неутешительный прогноз: местами уровни рек могут повышаться и дальше.

«Ситуация в области сейчас крайне сложная. Мы уже активно ведем сбор средств, гуманитарной помощи пострадавшим», - заявил Сокол.

По словам спикера, часть гуманитарного груза уже направлена в пострадавшие районы. Сергей Сокол призвал муниципальные власти привлекать к ликвидации последствий паводка общественные организации и волонтеров.

Бюджетные средства, которые выделят районам, будут в первую очередь использованы для начала восстановления важнейших социальных объектов – школ, детсадов, больниц.

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