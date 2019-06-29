В пострадавшие от паводка районы Иркутской области направят помощь

На сегодня наибольшие разрушения от наводнения регистрируются в Нижнеудинском, Куйтунском, Тулунском, Чунском, Заларинском и Зиминском районах области. Известно о первых человеческих жертвах. Многие люди остались без крова и средств к существованию.