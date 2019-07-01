Пыльная дорога довела до отчаяния людей в Комсомольске-на-Амуре

Posted 1 июля 2019, 00:20
Published 1 июля 2019, 00:20
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
На протяжении долгого времени Комсомольское шоссе функционирует без асфальтового покрытия. Ранее строители сняли с дороги верхний слой, чтобы положить новый асфальт, однако так и не сделали этого.
Оживлённая дорога доставляет большие неудобства жителям Комсомольска-на-Амуре. Особенно не везёт тем, кто живёт рядом с шоссе. Уставшие от грязи и пыли горожане заявили администрации города, что если обстановка в ближайшее время не изменится, то они готовы выйти с пикетом и перекрыть Комсомольское шоссе. О своём намерение люди сообщили в администрацию города, ГИБДД и местные печатные СМИ.
Примечательно, что мэрия отреагировала на сообщение горожан и решила вопрос иначе: спецмашины будут поливать пыльную дорогу несколько раз в день и ночью. Также проблема взята на контроль управления по делам ГО и ЧС.
Местные жители отмечают, что если такое решение проблемы пыли их не устроит, то они будут действовать жестко и перекроют шоссе.