Пыльная дорога довела до отчаяния людей в Комсомольске-на-Амуре

Оживлённая дорога доставляет большие неудобства жителям Комсомольска-на-Амуре. Особенно не везёт тем, кто живёт рядом с шоссе. Уставшие от грязи и пыли горожане заявили администрации города, что если обстановка в ближайшее время не изменится, то они готовы выйти с пикетом и перекрыть Комсомольское шоссе. О своём намерение люди сообщили в администрацию города, ГИБДД и местные печатные СМИ.