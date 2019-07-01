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Posted 1 июля 2019, 00:20

Published 1 июля 2019, 00:20

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Пыльная дорога довела до отчаяния людей в Комсомольске-на-Амуре

Пыльная дорога довела до отчаяния людей в Комсомольске-на-Амуре

1 июля 2019, 00:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт
Продолжительный ремонт шоссе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взбесил местных жителей. Люди от отчаяния собираются перекрыть пыльную дорогу и парализовать движение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На протяжении долгого времени Комсомольское шоссе функционирует без асфальтового покрытия. Ранее строители сняли с дороги верхний слой, чтобы положить новый асфальт, однако так и не сделали этого.

Оживлённая дорога доставляет большие неудобства жителям Комсомольска-на-Амуре. Особенно не везёт тем, кто живёт рядом с шоссе. Уставшие от грязи и пыли горожане заявили администрации города, что если обстановка в ближайшее время не изменится, то они готовы выйти с пикетом и перекрыть Комсомольское шоссе. О своём намерение люди сообщили в администрацию города, ГИБДД и местные печатные СМИ.

Примечательно, что мэрия отреагировала на сообщение горожан и решила вопрос иначе: спецмашины будут поливать пыльную дорогу несколько раз в день и ночью. Также проблема взята на контроль управления по делам ГО и ЧС.

Местные жители отмечают, что если такое решение проблемы пыли их не устроит, то они будут действовать жестко и перекроют шоссе.

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