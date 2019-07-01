Работа «помогла» приморцу похитить дизельное топливо

Posted 1 июля 2019, 06:12
Published 1 июля 2019, 06:12
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Дальневосточному федеральному округу, 39-летний житель региона находился в должности водителя бензовоза одного из предприятий железной дороги. Он получал дизельное топливо для заправки локомотивов, однако локомотив никто не заправлял. Топливо он продавал сторонним лицам.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а представители ведомства проверяют причастность других лиц к совершённому преступлению.
Кстати, в случае, если вина подозреваемого в хищении шести тонн дизельного топлива будет полностью доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, в Хабаровском крае более 10 человек сливали топливо с локомотивов, а машинисты вносили недостоверную информацию о количестве израсходованного топлива. В итоге, группе удалось похитить около 60 тонн топлива. Уголовное дело, которое было возбуждено по данному факту, передали в суд для рассмотрения по существу.