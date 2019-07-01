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Posted 1 июля 2019, 06:12

Published 1 июля 2019, 06:12

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Работа «помогла» приморцу похитить дизельное топливо

Работа «помогла» приморцу похитить дизельное топливо

1 июля 2019, 06:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Уголовное дело
Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали жителя Партизанского района Приморья. Его подозревают в хищении шести тонн дизельного топлива. Мужчина мог воспользоваться своим служебным положением, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Дальневосточному федеральному округу, 39-летний житель региона находился в должности водителя бензовоза одного из предприятий железной дороги. Он получал дизельное топливо для заправки локомотивов, однако локомотив никто не заправлял. Топливо он продавал сторонним лицам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а представители ведомства проверяют причастность других лиц к совершённому преступлению.

Кстати, в случае, если вина подозреваемого в хищении шести тонн дизельного топлива будет полностью доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, в Хабаровском крае более 10 человек сливали топливо с локомотивов, а машинисты вносили недостоверную информацию о количестве израсходованного топлива. В итоге, группе удалось похитить около 60 тонн топлива. Уголовное дело, которое было возбуждено по данному факту, передали в суд для рассмотрения по существу.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Партизанск#Кража топлива
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