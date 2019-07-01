Работа «помогла» приморцу похитить дизельное топливо

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, в Хабаровском крае более 10 человек сливали топливо с локомотивов, а машинисты вносили недостоверную информацию о количестве израсходованного топлива. В итоге, группе удалось похитить около 60 тонн топлива. Уголовное дело, которое было возбуждено по данному факту, передали в суд для рассмотрения по существу.