Большинство жителей Камчатки будут платить меньше за отопление и электричество

Снижение тарифов коснётся людей, проживающих в крупных городах Камчатского края. Так, на эти цели в текущем году было выделено 10 миллиардов рублей, из которых три миллиарда выделено на электроэнергию и ещё семь на оплату отопления и горячей воды. Примечательно, что за последние услуги жители города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов будут платить на 8 процентов меньше, чем обычно.