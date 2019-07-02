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Posted 2 июля 2019, 00:14

Published 2 июля 2019, 00:14

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Большинство жителей Камчатки будут платить меньше за отопление и электричество

Большинство жителей Камчатки будут платить меньше за отопление и электричество

2 июля 2019, 00:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Жители Камчатки будут платить меньше за электричество, горячую воду и отопление. Это произойдёт благодаря субсидированию тарифов из бюджета края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Снижение тарифов коснётся людей, проживающих в крупных городах Камчатского края. Так, на эти цели в текущем году было выделено 10 миллиардов рублей, из которых три миллиарда выделено на электроэнергию и ещё семь на оплату отопления и горячей воды. Примечательно, что за последние услуги жители города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов будут платить на 8 процентов меньше, чем обычно.

В правительстве региона отмечают, что гигакалория для большинства районов и крупных городов Камчатского края будет стоить на восемь процентов меньше и платить за неё придется не 4,2 тысяч рублей, а 3,9 тысяч рублей.

Отметим, что руководство края уже несколько лет не даёт поднимать стоимость за отопление и горячую воду. Так, ещеё в 2015 году руководитель региона Владимир Илюхин дал своим подчинённым задание удерживать рост цен на коммунальные услуги.

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