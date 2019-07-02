Большинство жителей Камчатки будут платить меньше за отопление и электричество

Posted 2 июля 2019, 00:14
Published 2 июля 2019, 00:14
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Снижение тарифов коснётся людей, проживающих в крупных городах Камчатского края. Так, на эти цели в текущем году было выделено 10 миллиардов рублей, из которых три миллиарда выделено на электроэнергию и ещё семь на оплату отопления и горячей воды. Примечательно, что за последние услуги жители города Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов будут платить на 8 процентов меньше, чем обычно.
В правительстве региона отмечают, что гигакалория для большинства районов и крупных городов Камчатского края будет стоить на восемь процентов меньше и платить за неё придется не 4,2 тысяч рублей, а 3,9 тысяч рублей.
Отметим, что руководство края уже несколько лет не даёт поднимать стоимость за отопление и горячую воду. Так, ещеё в 2015 году руководитель региона Владимир Илюхин дал своим подчинённым задание удерживать рост цен на коммунальные услуги.