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Posted 2 июля 2019, 06:23

Published 2 июля 2019, 06:23

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Пенсионерка из Италии пытается на велосипеде доехать до Владивостока

Пенсионерка из Италии пытается на велосипеде доехать до Владивостока

2 июля 2019, 06:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
Женщина из Москвы пытается доехать до Владивостока. Сама 69-летняя пенсионерка родом из Италии. И сначала она покинула свой родной дом, приехала в Москву, а потом на велосипеде отправилась в столицу Дальнего Востока. Весь её путь займёт более девяти тысяч километров. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Судя по записям на официальной странице 69-летней Франчески Филиппи в социальной сети Facebook, женщина начала своё путешествие в начале апреля текущего года. Сначала из Италии она приехала в Москву, откуда на велосипеде решила доехать до столицы Дальнего Востока. Все мероприятия она осуществляет в рамках своего проекта, который, судя по записям в соцсети, будет направлен на то, чтобы встретиться с женщинами, проживающие в России, и узнать, как они живут.

За несколько месяцев Франческа Филиппи уже прибыла в Новосибирск. На своей странице она пояснила, что путешествие ей даётся нелегко, но это — настоящий экстрим.

«Ты должен продолжать, не останавливаться и терпеть. В противном случае то, что ты уже сделал, не имеет никакого смысла», — считает Франческа Филиппи.

Отметим, путь от Москвы до столицы Дальнего Востока занимает более 9 тысяч километров. Помимо велосипеда Франческа Филиппи взяла с собой палатку, чтобы останавливаться не в отелях, а на природе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Сергей Щеулин, который больше известен, как Серёга Питерский, в 2015 году решил пешком из Санкт-Петербурга дойти до Владивостока. За это время несколько раз с ним терялась связь, потом его знакомые сообщали, что он пропал. В начале 2017 года путешествие Питерского закончилось — за бродягой в Приморье приехала мама. Она увезла сына, но в итоге он отказался ехать с мамой домой в Санкт-Петербург и остался в Москве.

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