Пенсионерка из Италии пытается на велосипеде доехать до Владивостока

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Сергей Щеулин, который больше известен, как Серёга Питерский, в 2015 году решил пешком из Санкт-Петербурга дойти до Владивостока. За это время несколько раз с ним терялась связь, потом его знакомые сообщали, что он пропал. В начале 2017 года путешествие Питерского закончилось — за бродягой в Приморье приехала мама. Она увезла сына, но в итоге он отказался ехать с мамой домой в Санкт-Петербург и остался в Москве.