В конце июля со дна Амура достанут затонувший теплоход

Posted 2 июля 2019, 05:26
Published 2 июля 2019, 05:26
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
На данный момент ведутся подготовительные мероприятия. К корпусу под водой уже были приварены специальные ручки, за которые будет крепиться понтоны с воздухом, с помощью которых как раз и будет проводиться подъём.
К спецоперации будут привлечены водолазы из Камчатского края, которые должны приехать в Амурскую область к 20 июля. Однако планы специалистов может подпортить река Амур — если уровень воды в ней увеличится, то процесс подъёма придётся отложить на неопределённый срок.
Напомним, теплоход «Георгий Седов» был построен для Амурского речного пароходства в 1963 году. До начала 2000-х годов судно служило для перевозки пассажиров. К 2004 году у него обнаружились проблемы с корпусом.
Пока решался вопрос, что делать с вышедшим из строя теплоходом, он загорелся, а весной 2016 года затонул.
Напомним, в Приморском крае была похожая история с судном «Еруслан», которое долгое время стояло в Амурском заливе без людей на борту. После того, как пришла зима и море замерзло, к нему стали ходить горожане для того, чтобы получить необычные фотографии или затем, чтобы спилить корпус и сдать его на металлолом. Через какое-то время на «Еруслане» произошел пожар, он начал тонуть. Однако спасатели успели его отбуксировать в Славянку, где он стоял до того момента, пока не был продан.