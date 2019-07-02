В конце июля со дна Амура достанут затонувший теплоход

Напомним, в Приморском крае была похожая история с судном «Еруслан», которое долгое время стояло в Амурском заливе без людей на борту. После того, как пришла зима и море замерзло, к нему стали ходить горожане для того, чтобы получить необычные фотографии или затем, чтобы спилить корпус и сдать его на металлолом. Через какое-то время на «Еруслане» произошел пожар, он начал тонуть. Однако спасатели успели его отбуксировать в Славянку, где он стоял до того момента, пока не был продан.