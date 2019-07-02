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Posted 2 июля 2019, 05:26

Published 2 июля 2019, 05:26

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В конце июля со дна Амура достанут затонувший теплоход

В конце июля со дна Амура достанут затонувший теплоход

2 июля 2019, 05:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Теплоход «Георгий Седов», построенный в 1963 году и затонувший в реке Амур в 2016 году, будут доставать этим летом в Комсомольске-на-Амуре. Сделать это обязал судовладельца суд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На данный момент ведутся подготовительные мероприятия. К корпусу под водой уже были приварены специальные ручки, за которые будет крепиться понтоны с воздухом, с помощью которых как раз и будет проводиться подъём.

К спецоперации будут привлечены водолазы из Камчатского края, которые должны приехать в Амурскую область к 20 июля. Однако планы специалистов может подпортить река Амур — если уровень воды в ней увеличится, то процесс подъёма придётся отложить на неопределённый срок.

Напомним, теплоход «Георгий Седов» был построен для Амурского речного пароходства в 1963 году. До начала 2000-х годов судно служило для перевозки пассажиров. К 2004 году у него обнаружились проблемы с корпусом.

Пока решался вопрос, что делать с вышедшим из строя теплоходом, он загорелся, а весной 2016 года затонул.

Напомним, в Приморском крае была похожая история с судном «Еруслан», которое долгое время стояло в Амурском заливе без людей на борту. После того, как пришла зима и море замерзло, к нему стали ходить горожане для того, чтобы получить необычные фотографии или затем, чтобы спилить корпус и сдать его на металлолом. Через какое-то время на «Еруслане» произошел пожар, он начал тонуть. Однако спасатели успели его отбуксировать в Славянку, где он стоял до того момента, пока не был продан.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Теплоход
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