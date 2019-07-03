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Posted 3 июля 2019, 03:58

Published 3 июля 2019, 03:58

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

На федеральной трассе в Приморье образовалась пробка — соцсети

На федеральной трассе в Приморье образовалась пробка — соцсети

3 июля 2019, 03:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Пробка
Пользователи соцсетей рассказали о том, что на участке дороги из Находки в сторону города Большой Камень образовалась пробка. Такая же ситуация якобы ждёт водителей транспортных средств, которые будут выдвигаться из Большого Камня в Фокино. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о километровой пробке на федеральной трассе в Приморье появилась в соцсети Instagram в паблике nakhodka_virtual. Юзеры пояснили, что якобы на участке федеральной трассы по направлению из Находки в Большой Камень образовалась километровая пробка. Пользователи соцсетей отметили, что это связано с ремонтом дорожного полотна между городами Большой Камень и Фокино.

Подписчики также сообщили, что те водители, кто собирается выехать из Большого Камня по направлению в Находку, ждёт аналогичная ситуация.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, пробки скоро начнутся и во Владивостоке. В считанные недели должен начаться капитальный ремонт Некрасовского путепровода. Полностью его перекрывать не будут, однако частично движение по путепроводу будет ограничено. На время ремонта для приморцев будет действовать альтернативная дорога в районе улицы Нефтеветка. Там, по словам пресс-службы администрации Владивостока, будет организовано реверсивное движение.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Фокино#Пробка#Большой Камень#Федеральная трасса
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