На федеральной трассе в Приморье образовалась пробка — соцсети

Posted 3 июля 2019, 03:58
Published 3 июля 2019, 03:58
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Информация о километровой пробке на федеральной трассе в Приморье появилась в соцсети Instagram в паблике nakhodka_virtual. Юзеры пояснили, что якобы на участке федеральной трассы по направлению из Находки в Большой Камень образовалась километровая пробка. Пользователи соцсетей отметили, что это связано с ремонтом дорожного полотна между городами Большой Камень и Фокино.
Подписчики также сообщили, что те водители, кто собирается выехать из Большого Камня по направлению в Находку, ждёт аналогичная ситуация.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, пробки скоро начнутся и во Владивостоке. В считанные недели должен начаться капитальный ремонт Некрасовского путепровода. Полностью его перекрывать не будут, однако частично движение по путепроводу будет ограничено. На время ремонта для приморцев будет действовать альтернативная дорога в районе улицы Нефтеветка. Там, по словам пресс-службы администрации Владивостока, будет организовано реверсивное движение.