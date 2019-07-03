На федеральной трассе в Приморье образовалась пробка — соцсети

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, возможно, пробки скоро начнутся и во Владивостоке. В считанные недели должен начаться капитальный ремонт Некрасовского путепровода. Полностью его перекрывать не будут, однако частично движение по путепроводу будет ограничено. На время ремонта для приморцев будет действовать альтернативная дорога в районе улицы Нефтеветка. Там, по словам пресс-службы администрации Владивостока, будет организовано реверсивное движение.