С начала года в водоемах Хабаровска утонули двое — взрослый и ребёнок

Несмотря на то, что специалисты не одобрили ни одного пляжа для купания хабаровчан, люди все равно стремятся в летнее время окунуться в водоём. Основные причины почему нельзя купаться в реках и озерах Хабаровска — это сильно грязная вода, искупавшись в которой можно заработать инфекционное заболевание, и быстрое течение, с которым не всегда сможет справиться даже взрослый человек, не то, что ребёнок.