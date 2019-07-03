С начала года в водоемах Хабаровска утонули двое — взрослый и ребёнок

Posted 3 июля 2019, 05:19
Published 3 июля 2019, 05:19
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Несмотря на то, что специалисты не одобрили ни одного пляжа для купания хабаровчан, люди все равно стремятся в летнее время окунуться в водоём. Основные причины почему нельзя купаться в реках и озерах Хабаровска — это сильно грязная вода, искупавшись в которой можно заработать инфекционное заболевание, и быстрое течение, с которым не всегда сможет справиться даже взрослый человек, не то, что ребёнок.
Но горожане пренебрегают правилами безопасности, и все равно проводят жаркие летние деньки на пляжах около заводов «Дальдизель», «Амуркабель», на центральной набережной и на пляже базы «Дельфин».
К сожалению, нарушителей запрета привлечь к административному наказанию довольно сложно, поэтому сотрудникам МЧС приходится только проводить профилактические беседы с населением. Жителям Хабаровска уже раздали 14 тысяч листовок с правилами безопасности на воде и во многих школах спасатели рассказали детям о безопасном времяпрепровождении на пляже.