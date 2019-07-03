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Posted 3 июля 2019, 05:19

Published 3 июля 2019, 05:19

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

С начала года в водоемах Хабаровска утонули двое — взрослый и ребёнок

С начала года в водоемах Хабаровска утонули двое — взрослый и ребёнок

3 июля 2019, 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В водоемах хабаровского края за текущий год утонуло двое человек, один из которых несовершеннолетний. Также спасатели помогли выбраться из воды 16 людям и ещё 27 оказали первую медицинскую помощь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на то, что специалисты не одобрили ни одного пляжа для купания хабаровчан, люди все равно стремятся в летнее время окунуться в водоём. Основные причины почему нельзя купаться в реках и озерах Хабаровска — это сильно грязная вода, искупавшись в которой можно заработать инфекционное заболевание, и быстрое течение, с которым не всегда сможет справиться даже взрослый человек, не то, что ребёнок.

Но горожане пренебрегают правилами безопасности, и все равно проводят жаркие летние деньки на пляжах около заводов «Дальдизель», «Амуркабель», на центральной набережной и на пляже базы «Дельфин».

К сожалению, нарушителей запрета привлечь к административному наказанию довольно сложно, поэтому сотрудникам МЧС приходится только проводить профилактические беседы с населением. Жителям Хабаровска уже раздали 14 тысяч листовок с правилами безопасности на воде и во многих школах спасатели рассказали детям о безопасном времяпрепровождении на пляже.

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#Новости#Хабаровский край#Купание#Запрет на купание#Несчастный случай при купании
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